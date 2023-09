El creador de Yakuza amaría trabajar en un nuevo F-Zero

Toshihiro Nagoshi es uno de los desarrolladores más prolíficos en la industria y uno de los mejores que han surgido en Japón. Siempre ligado con SEGA, el creativo suma en su lista una serie de grandes videojuegos que en algunos casos están entre los mejores de la historia, y en otros son juegos de culto. Claro que su trabajo en Yakuza lo llevó a la cima, pero también existe el deseo de regresar a una franquicia que le encantó, una IP de Nintendo que hoy está olvidada.

El creador de Yakuza fue productor de la joya de GameCube F-Zero GX

Durante una entrevista con VGC, Toshihiro Nagoshi, actual director de Nagoshi Studio, equipo surgido de NetEase que lo llevó a decir adiós a SEGA en un movimiento inesperado, habló sobre una de las franquicias en la que le gustaría trabajar. Por si no lo sabes, Toshihiro Nagoshi fue productor de F-Zero GX, entrega de la IP de carreras futuristas de Nintendo que se lanzó en GameCube en el lejano 2003, 20 años ya. Este videojuego desarrollado por SEGA fue laureado y considerado uno de los más divertidos y retadores dejando marca en el creativo japonés quien estaría feliz de poder trabajar con la IP nuevamente.

F-Zero GX tuvo como productor al creador de Yakuza

Toshihiro Nagoshi trabajaría de nuevo en F-Zero si hubiera oportunidad

Al respecto, Nagoshi señaló que le gustaría trabajar de nuevo en la franquicia, algo que se considera casi imposible toda vez que está alejado de la escena japonesa de desarrollo y más porque Nintendo no tiene interés en revivir la IP: "este es un videojuego muy nostálgico para mí, y fue entonces cuando aprendí a crear un título de alta calidad para satisfacer a una base de fans. Aprendí mucho, y si hubiera una oportunidad, no me importaría volver a trabajar en ello".

Ahora que lidera un estudio para NetEase, compañía china, Toshihiro Nagoshi respondió ante la incertidumbre que hay por parte de sus fans ante la posibilidad de que termine haciendo un MMO o un juego para móviles. Al respecto, el creativo japonés aseguró que "no traicionará a sus fans" pues su enfoque creativo va por la misma línea que todos conocen. Si bien no hará una copia de Yakuza, señaló que el drama estará ahí y también la idea de que será un videojuego para consolas.

