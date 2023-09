Este juego acaba de debutar en PS5 y tiene una calificación casi perfecta en Metacritic

2023 ha estado lleno de excelentes juegos que han sido aclamados por la crítica y los jugadores. Uno en particular triunfó a lo grande con su lanzamiento en PC y acaba de repetir su hazaña con su versión para PlayStation 5. Por supuesto, nos referimos a Baldur's Gate 3.

El RPG de Larian Studios acaba de debutar en la consola de Sony y fue muy bien recibido por los críticos. Gracias a esto, registra en Metacritic una calificación envidiable que roza la perfección al momento de escribir esto.

Baldur's Gate 3 vuelve a triunfar en Metacritic con su debut en PS5

Las primeras reseñas de Baldur's Gate 3 para PS5 ya se promediaron en sitios como Metacritic y OpenCritic. Gracias a esto, sabemos que el port fue muy bien recibido y, actualmente, ya es el título con mejor calificación para la consola hasta ahora.

El RPG registra una calificación de 97 en Metacritic y una puntuación de 96 en OpenCritic. Así que ya superó a la versión de ELDEN RING y The Witcher 3: Wild Hunt para PS5. Además, está por encima de exclusivos como God of War Ragnarök y otros destacados juegos que forman el top de títulos con mejores calificaciones en la consola.

Ahora bien, es importante mencionar que su calificación media en PS5 probablemente cambie con el paso del tiempo, pues por ahora se ha promediado un número limitado de reseñas. Al momento de escribir esto, su versión para consola incluso supera a la de PC, que registra un 96 y una mayor cantidad de reseñas contabilizadas.

Larian Studios ya confirmó que su célebre RPG también llegará a Xbox en algún momento de este año. Si bien por ahora no hay una fecha exacta, se espera que esté listo para finales de 2023.

Baldur's Gate 3 se corona de nuevo en Metacritic

