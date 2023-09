¿Otro? Peter Molyneux revela su nuevo videojuego aunque ya tenía otro proyecto en marcha

Años después de que Peter Molyneux se retirara (supuestamente) de la industria de los videojuegos debido a todas las críticas y ataques en su contra, este creativo y hombre de negocios busca volver al negocio haciendo lo que mejor sabe: crear expectativa. Sin embargo, esta vez no es tan exagerado como solía serlo y recientemente reveló que trabaja en un nuevo proyecto, aunque se sabía que ya tenía uno en marcha.

En una entrevista en el podcast My Perfect Console (vía TweakTown), Peter Molyneux reveló que trabaja en un nuevo videojuego, noticia que sorprende pues ya antes había señalado que un proyecto estaba en marcha y que tendría una mecánica sorprendente y nunca vista en la industria. Lo anterior genera dudas pues el creativo británico se refirió a este título como algo recién formado y sin relación con lo que, se supone, también está en desarrollo.

Next week's guest is the legendary but elusive game designer Peter Molyneux. In this clip he discusses how, before he retreated from the public spotlight, he would often design game features during interviews –– based on the questions journalists asked: pic.twitter.com/LIhDdb9QoX