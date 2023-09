¿En qué parte de la cronología de Zelda se ubica Tears of the Kingdom?

The Legend of Zelda es una franquicia con tantos juegos lanzados en poco menos de 40 años que su historia es algo inconexa, sobre todo por el carácter individual de cada juego. Nintendo ha hecho lo posible por consentir a los fans y darles una línea del tiempo oficial que tenga algo de sentido, pero ni Breath of the Wild ni Tears of the Kingdom figuran en ella. ¿En qué parte de la cronología se encuentran? Su director no quiere revelarlo por una buena razón.

Quizá la persona más adecuada para hablar sobre The Legend of Zelda: Breath of the Wild y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sea Hidemaro Fujibayashi, responsable de la dirección de ambos juegos.

No olvides seguirnos en Google News.

Video relacionado: resumen de noticias de la semana 25 de 2023

¿Qué relación tiene la creación de Hyrule de Tears of the Kingdom con la de Skyward Sword?

Sin embargo, al ser cuestionado sobre la cronología y como estos 2 títulos encajan en ella, el creativo no pudo ser más ambiguo, pues sólo se limitó a decir que el segundo es la secuela directa del primero (algo que ya se sabía). De acuerdo con Fujibayashi, la serie Zelda está diseñada teniendo en mente que la historia y el mundo funcionen juntas y no se vengan abajo, de acuerdo con una entrevista de Famitsu (vía Famiboards, con traducción de MondoMega).

La incertidumbre sobre la línea de tiempo de The Legend of Zelda continúa

No obstante, algo interesante cuando habló sobre la creación de Hyrule en estos 2 juegos es que habló de la "posibilidad" de que antes de la fundación de este Hyrule quizá pudo haber existido una destrucción previa (sugiriendo tal vez la destrucción de un Hyrule creado previamente, como el de Skyward Sword).

No sabemos si el director fue sumamente ambiguo en su respuesta (enfatizó que la posibilidad es sólo una posibilidad) porque ni siquiera él sabe donde ubicar oficialmente estas 2 entregas o porque no quiere meterse en problemas de continuidad del canon y alterar a la comunidad de fans de la serie, pero dejó claro que no crea cosas aleatoriamente, sino que quiere que los fans imaginen las partes de la historia que los juegos no cuentan.

Por si te lo perdiste: ¿Nintendo prepara DLC para The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?

¿En dónde crees que se encuentren los sucesos de Breath of the Wild y Tears of the Kingdom en la línea del tiempo de Zelda? Cuéntanos en los comentarios.

Puedes encontrar más noticias relacionadas con The Legend of Zelda si visitas esta página.

Video relacionado: La historia detrás de: The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Mantente informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News