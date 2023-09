Charles Martinet se despide y por fin revela qué hará como Embajador de Mario

Charles Martinet dejó de ser la voz de Mario y de otros icónicos personajes de Nintendo. La compañía sabe que los fans tienen dudas sobre el futuro del actor y lo que sucederá con las queridas voces de sus personajes, así que esta mañana publicó un video especial para aclarar las dudas.

En él, Shigeru Miyamoto agradece a Martinet por todo su trabajo y habla de sus inicios como la voz de Mario. Posteriormente, explica el misterioso rol de Embajador de Mario que tomará Martinet a partir de ahora. Por supuesto, el actor también aparece en el video para hablar de su nueva faceta profesional.

El video inicia con Martinet recordando a los jugadores que es la voz de Mario, Luigi, Wario y Waluigi. El actor menciona que está muy contento con su trayectoria y con su nuevo papel como Embajador de Mario. ¿Qué significa esto? Que el actor viajará por todo el mundo para “compartir la alegría” de la franquicia y convivir con los fans.

Por su parte, Miyamoto recordó los inicios de Martinet como Mario y toda la labor que ha hecho alrededor del mundo para dar a conocer al personaje y a la saga. El directivo recalcó que Martinet viajará y estará presente en eventos para interpretar a icónicos personajes y firmar autógrafos.

“Siempre das prioridad a difundir alegría y estoy seguro de que serás un gran Embajador de Mario. Por favor, sepan que en este rol Charles continuará viajando por todo el mundo y conociendo fanáticos, interpretando voces familiares en eventos, firmando autógrafos y disfrutando, interactuando con todos ustedes”, afirmó Miyamoto.

El desarrollador recalcó que Super Mario Bros. Wonder ya no contará con la participación de Martinet, así que invitó a los jugadores a descubrir las nuevas voces de algunos personajes cuando el título esté disponible. Abajo puedes ver el video:

