Mortal Kombat 1: así luce el skin de Johnny Cage basado en Jean-Claude Van Damme

Mortal Kombat 1, la más reciente entrega de la popular franquicia de peleas, estará disponible muy pronto para los jugadores que adquirieron la edición premium. Falta poco para el estreno, y NetherRealm Studios finalmente decidió mostrar una de las más grandes sorpresas: Jean-Claude Van Damme.

Entérate: ¡Megan Fox será Nitara en Mortal Kombat 1!

Poco después de la revelación oficial, el estudio desarrollador confirmó que el videojuego de lucha tendrá un Kombat Pack, que incluirá 6 personajes adicionales, 5 Kameo Fighters y un skin especial para Johnny Cage inspirado en Jean-Claude Van Damme, el célebre actor de Hollywood y artista marcial.

Tuvimos que esperar muchos meses, pero NetherRealm Studios por fin mostró cómo lucirá la celebridad en el título de peleas.

Video relacionado: Mortal Kombat 1: lista de cambios que lo llevan a un nivel completamente nuevo

Johnny Cage se convierte en Jean-Claude Van Damme en Mortal Kombat 1; así luce el skin

Esta semana, Ed Boon, cocreador de la franquicia y director creativo de NetherRealm Studios, fue el invitado especial del más reciente episodio de Hot Ones, el programa en el que grandes figuras del entretenimiento charlan sobre diversos temas de interés mientras comen alita.

En un momento de la conversación, el creativo habló sobre la historia que existe detrás del skin de Jean-Claude Van Damme. Los fanáticos de hueso colorado saben muy bien que los miembros del equipo responsable del primer Mortal Kombat querían hacer originalmente un juego protagonizado por el actor; sin embargo, nunca obtuvieron respuesta y en su lugar crearon la saga del Fatality. Así pues, Johnny Cage está inspirado en la celebridad de Hollywood.

“Cuando hicimos el primer juego, nuestra intención original era hacer ‘Van Damme: The Arcade Game. Así que llamamos a su gente y dijimos: ‘queremos hacer un juego basado en Van Damme’. No sé si se negó o simplemente nunca llegó a él. Y una vez más, éramos un par de chicos de 20 años que deseaban hacer un videojuego. Puedo ver a Van Damme decir: ‘no, no vamos a hacer esto’”, comentó Ed Boon.

El líder de NetherRealm Studios destaca que, a lo largo de los años, intentaron colaborar con el actor sin éxito. Por suerte, en Mortal Kombat 1 “se ganaron la lotería” y finalmente lograron llevarlo al juego. Mientras contaba esta anécdota, se mostró un breve video donde se observa el skin en acción.

first footage of jean claude van damme m1k johnny cage skin dropped on hot ones https://t.co/wljYLLDeZe pic.twitter.com/q6dxjKV3Tm — Murdoink (@Murdoink) September 7, 2023

El skin de Johnny Cage para Mortal Kombat 1 también tiene la voz de Jean-Claude Van Damme

Por si te lo perdiste: Mortal Kombat: Jean-Claude Van Damme está dispuesto a interpretar a Johnny Cage

Pero cuéntanos, ¿qué opinas del aspecto? ¿Te gustó? Déjanos leerte en los comentarios.

Mortal Kombat 1 estará disponible el 19 de septiembre para Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC y PlayStation 5. El acceso anticipado empezará el 14 de septiembre para los jugadores que reservaron la edición premium. Da clic aquí para leer más noticias relacionadas con este título de peleas.

Video relacionado: ¿Los mejores videojuegos de 2023 ya salieron?

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News

Fuente