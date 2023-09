Estas sagas clásicas de Nintendo regresarán en el próximo Direct, sugiere insider

Diversas fuentes coinciden en que un nuevo Nintendo Direct llegará en cuestión de días. Algunos reconocidos insiders ahora están dando pistas de los supuestos anuncios que veremos en el rumorado evento. De acuerdo con Pyoro, algunas franquicias clásicas de Nintendo volverá y serán anuncios estelares de la presentación.

Por si no lo sabes, Pyoro es un insider que ha filtrado información sobre varios proyectos de Nintendo de forma correcta y antes de su revelación oficial. Por tal motivo, sus más recientes publicaciones llamaron la atención de los fans de la compañía.

"Digamos que los fans de cierta función de MATLAB estarán contentos con el próximo Direct", afirmó en sus redes sociales. El insider se refirió a una plataforma de programación y los fans especulan que, en concreto, a su función llamada fzero, que coincide con el nombre de la popular franquicia de Nintendo.

Así pues, algunos jugadores creen que la franquicia de carreras futuristas estará presente en el próximo Nintendo Direct. Por otro lado, el insider también sugirió que habrá algo relacionado con Donkey Kong.

En sus redes sociales compartió una imagen de Super Mario Bros. La Película, donde justamente aparece el icónico personaje. Por tal motivo, los jugadores también creen que habrá una nueva entrega de la saga junto con el regreso de F-Zero.

Si bien Pyoro ha demostrado ser una fuente muy confiable, la realidad es que Nintendo ni siquiera ha confirmado un nuevo evento por ahora. Así que lo mejor será esperar a la próxima semana para ver si estos reportes son precisos.

