Hideo Kojima no se resistió a Starfield y ya lo está disfrutando; Xbox lo presume

Starfield es la sensación del momento y muchos desarrolladores de la industria ya lo están disfrutando. Hideo Kojima se unió recientemente a esta tendencia, pues en sus redes sociales presumió que ya inició su viaje espacial en el popular RPG.

Esto no pasó desapercibido por Xbox y Bethesda, que aprovecharon la ocasión para darle la bienvenida al creativo japonés a esta aventura y para presumir que un desarrollador de la talla de Kojima está disfrutando el título en su Xbox Series X.

Kojima compartió unas fotografías para revelar que ya inició su partida en Starfield. El creativo simplemente publicó unas imágenes donde se ve su Xbox Series X y la pantalla de inicio del RPG. Esto causó sensación entre la comunidad de jugadores y también llamó la atención de Xbox, Microsoft y Bethesda.

Las compañías compartieron la publicación de Kojima en sus respectivas cuentas y la comunidad celebró la unión entre todos los creativos. Incluso Kojima subió una foto donde se le ve al lado de Todd Howard, creativo de Bethesda y desarrollador clave en la creación de Starfield.

Aaron Greenberg, vicepresidente de marketing de Xbox, también celebró el hecho de que Kojima esté jugando el RPG. “¡Bienvenido a bordo, Capitán!, escribió el directivo de Xbox en sus redes sociales.

“¡Necesitaremos actualizaciones sobre tu viaje al espacio, Hideo Kojima! ¡Espero que lo estés pasando genial!”, escribió la cuenta de Microsoft Game Dev.

Por ahora, Kojima no ha compartido sus impresiones sobre el juego, pero sus fans creen que quedará encantado con la experiencia.

