¡Impresionante! Starfield en ascenso; ya son más de 6 millones de jugadores

Todo sigue bien y de buenas para Starfield pues a unos días de su lanzamiento, y tras una previa exitosa, sigue sorprendiendo con sus cifras y el interés que está generando en millones de jugadores. Hace unos momentos, se confirmó que este videojuego espacial sigue en ascenso y alcanzó una meta impresionante.

La cuenta oficial de Starfield en Twitter | X informó que esta mañana el videojuego superó 6 millones de jugadores, cifra increíble tomando en cuenta que el acceso anticipado inició el 1 de septiembre y el lanzamiento oficial tuvo lugar ayer, día 6, para todos los jugadores de Xbox Series X|S y PC. Asimismo, se informó que con estas cifras de lanzamiento, Starfield se ha convertido de inmediato en el lanzamiento más exitoso en la historia de Bethesda por lo que no hay duda de que la compañía lo volvió a lograr y ahora resta ver si puede ser el título más grande que hayan desarrollado y lanzado.

As of this morning, #Starfield has already surpassed 6 million players, making it the biggest Bethesda game launch of all time. pic.twitter.com/4yZa1lAYjW