Madden NFL 24 es un éxito; rompió récord de la franquicia en una semana

El éxito de Madden NFL pese a la mediocridad de sus entregas recientes es un fenómeno digno de estudio pero a simple vista basta con considerar que la pasión por el futbol americano y el uso de licencias, equipos y jugadores reales es suficiente para los fans del deporte del emparrillado. Sin embargo, la entrega de este año tiene varios puntos positivos que demuestran el interés de Electronic Arts por mejorar y esto ha dado resultados inmediatos en el mercado.

Video: Madden 24 - Tráiler de Avance

De acuerdo con un comunicado de prensa de EA (vía DomsPlaying en Twitter) Madden NFL 24 tuvo éxito de inmediato al romper récord de franquicia en su primera semana en el mercado gracias a un aumento de 36% de sus ventas digitales iniciales a comparación de la entrega anterior. Cabe resaltar que en el caso de las franquicias deportivas de EA, la mayoría de sus ventas son en formato digital en los últimos años, por lo que un aumento de este tipo representa un impulso notable para el inicio del ciclo comercial de Madden NFL 24.

Electronic Arts:



Madden NFL 24 attracted more players during its first week than its predecessor, with games played up 36% YoY.



It also set a Madden franchise record for launch week digital unit sales.



Best part of this? The NFL is back tonight, baby!https://t.co/0ygE79So2n pic.twitter.com/IVuUt51qpe