Call of Duty se consideró como exclusivo de Xbox; Microsoft descubrió que era mal negocio

La pregunta de los $70 MMDD y la que significa la aprobación o bloqueo para algunos reguladores es ¿Call of Duty será exclusivo de Xbox en el futuro? Microsoft ha sido transparente con sus intenciones y desde el primer momento la compañía de Xbox señaló que sacar una franquicia de este tipo de un entorno multiplataforma sería perjudicial para su propio negocio, algo que era puesto en duda por parte de Sony | PlayStation. Sin embargo, la transparencia de Microsoft fue tal que la compañía reveló que sí consideraron esa posibilidad.

Microsoft sí pensó en Call of Duty como exclusivo, pero no por los motivos que crees

De acuerdo con un reporte de Derek Strickland, periodista de TweakTown, un representante legal de Microsoft aclaró la razón por la que la compañía consideró algunos escenarios en los que Call of Duty fuera exclusivo de su ecosistema de juego. Lo anterior se desprende del proceso de revisión de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) quien expuso algunas simulaciones y proyecciones realizadas por Microsoft respecto a la posible exclusividad de Call of Duty.

La Junta de Microsoft estaba interesada en un escenario en que Call of Duty fuera exclusivo y sus resultados

Según el representante legal de Microsoft, la Junta Directiva de la compañía pidió al director financiero, Tim Stuart, que hiciera proyecciones con Call of Duty como exclusivo. Los resultados arrojaron pérdidas en ingresos por más de $1 MMDD por lo que, en ese caso, la opción para compensarlas y equilibrar sería un aumento de suscriptores de Game Pass por más de 2 millones. En dado caso, la opción no resultaría en un buen negocio por lo que la proyección no fie del agrado de los directivos de la compañía.

Luego, el representante legal aseguró que, aunado a esto, la compañía tenía temor de que Sony usara su papel dominante en la industria de los videojuegos para proponer un arreglo desfavorable para Microsoft a cambio de terminar con la oposición a la compra de Activision Blizzard. En ese sentido, señaló que la compañía de Xbox consideró la exclusividad de Call of Duty en un escenario provocado por Sony, no por ellos, por lo que el interés de la Junta Directiva era analizar posibilidades a futuro y la manera en que podrían responder ante una situación de este tipo.

Al final, Microsoft y Sony acordaron 10 años de Call of Duty y la compañía de Xbox se mantuvo en el tenor de mantener la franquicia como multiplataforma pues es bajo esa condición donde genera más dinero.

