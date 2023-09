Jugador salvó su PlayStation 5 del terremoto en Marruecos y se volvió viral

Marruecos fue azotado por un terremoto que provocó daños severos y, lamentablemente, pérdidas humanas. Las redes sociales pronto se llenaron de videos e imágenes sobre lo ocurrido, y una fotografía en particular llamó la atención de los jugadores.

En él se ve a un joven sin playera y sin zapatos en medio de una calle, pues se vio obligado a salir rápidamente de su casa debido al terremoto. Lo curioso es que en sus manos lleva un PlayStation 5, el único objeto que al parecer logró sacar de su hogar.

La imagen se volvió viral y pronto los jugadores opinaron sobre lo ocurrido. Muchos se sorprendieron al ver al joven prácticamente sin ropa, pero con su PlayStation 5 en las manos. Muchos entendieron lo sucedido, pues saben lo valiosa que puede ser una consola para algunas personas.

Otros jugadores especularon que el joven probablemente estaba jugando a altas horas de la noche y que, cuando empezó el terremoto, lo único que se le ocurrió fue desconectar rápidamente y llevarse su consola, algo que tiene valor para él.

Algunas personas se desconcertaron de que el joven haya preferido salvar un objeto como una consola en lugar de ponerse ropa o llevarse algo más útil para una emergencia. La imagen generó todo tipo de comentarios e incluso algunos jugadores nombraron al joven como un “héroe sin capa”.

Desafortunadamente, esto fue sólo un momento curioso del desastre, pues se sabe que el terremoto destruyó un gran número de hogares y acabó con la vida de cientos de personas. Así que la comunidad de jugadores se ha unido y ha mandado sus buenos deseos a Marruecos.

Don't forget to send your thoughts and prayers to Morocco as many people have lost their lives. 🙏