El Assassin's Creed ambientado en Japón tendrá escenarios destruibles, según fuente confiable

De entre todos los proyectos de Assassin's Creed que Ubisoft tiene en desarrollo, quizá el más emocionante para muchos es Assassin's Creed: Red, que por primera vez llevará a la serie al Japón antiguo. Si eres uno de los que esperan este título, esto aumentará tu ánimo, puesto que una fuente confiable reveló nuevos detalles de gameplay prometedores.

Assassin's Creed: Red será un RPG de mundo abierto aparentemente ambientado en el Japón del siglo XVI. Sabemos esto gracias al informante Tom Henderson, que en múltiples ocasiones ha demostrado tener fuentes confiables.

Assassin's Creed: Red tendría 2 protagonistas

De acuerdo con Henderson, el juego tendría 2 protagonistas: 1 samurái y 1 kunoichi, que ofrecerán un estilo de gameplay diferente. El samurái sería un refugiado de África y se cree que podría estar inspirado en Yasuke.

Por otro lado, no se conocen muchos detalles de la kunoichi o en qué personaje podría estar basada, pero según las fuentes, se caracterizaría por ser más ágil que el samurái.

Ubisoft estaría preparándose para la revelación formal de Assassin's Creed Red

Assassin's Creed: Red tendrá escenarios destruible

Lo más interesante en esta nueva ola de información extraoficial sobre Assassin's Creed: Red es que el título contaría con entornos destruible, y el jugador podría aprovechar esto para trazar sus movimientos de sigilo, que será uno de los enfoques de este título.

Eso sí, el informante advirtió que el nivel de destructibilidad no será como el de Battlefield, sino que se espera que el juego ofrezca cierta libertad al jugador para romper cosas, como puertas para abrirse paso, así como apagar antorchas, etcétera.

Finalmente, Henderson mencionó (vía Insider Gaming) que Assassin's Creed: Red ya es jugable por completo, por lo que considera que Ubisoft debería compartir más información sobre él a inicios de 2024.

No está de más recordarte que se trata de información extraoficial, pues Ubisoft no ha dado muchos detalles sobre este juego, por lo que te invitamos a tomar todo esto como una posibilidad y no como una confirmación. Te mantendremos informado.

