Nintendo traería de regreso una serie puzzle de Mario y Donkey Kong

El rumorado Nintendo Direct de septiembre todavía no se lleva a cabo ni siquiera se anuncia, pero ya está dando mucho de qué hablar gracias a un informante que está insinuando que la presentación estará llena de sorpresas. Una de ellas será el regreso de una serie puzzle protagonizada por Mario y Donkey Kong que nació en la era del Game Boy Advance.

Días atrás el informante Pyoro_X compartió en Twitter una imagen en la que se ve a Donkey Kong en la escena de la película de Super Mario, lo que hizo a muchos pensar que Nintendo anunciaría un nuevo juego del personaje, quizá un nuevo Donkey Kong Country.

No obstante, este fin de semana el informante aprovechó de nueva cuenta Twitter (X) para dar una pista más al respecto y gracias a ella se cree que el juego en cuestión sería de la subserie Mario vs. Donkey Kong.

Esto se cree asi porque Pyoro_X dio un poco más de contexto del clip mencionando que "ves quien es [Mario], pero nunca ves contra quien pelea". Posteriormente, un usaurio cuestionó sobre si aparecerán los "Minis", a lo que el informante respondió que sí, así que no puede ser más claro que el juego del que habla es uno de Mario vs. Donkey Kong.

You see who he is, but never see who he is fighting https://t.co/P1r9bXgnsM