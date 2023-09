Tras recibir mensajes tóxicos, actor de Starfield condena la guerra de consolas

Starfield, el nuevo RPG de Bethesda, recibió un hate desmedido por parte de un sector de la comunidad por el simple hecho de ser un exclusivo de Xbox y PC. Ciertamente, gran parte de las críticas tenían como objetivo alimentar la infame guerra de consolas. Por desgracia, los jugadores tóxicos también atacaron directamente a los desarrolladores y demás personas que trabajaron en el proyecto.

Elias Toufexis, actor de voz que interpretó a Sam Coe en el videojuego de rol, experimentó de primera mano la toxicidad que se vive en internet. Poco antes del lanzamiento en acceso anticipado, recurrió a su cuenta personal de Twitter para mostrar su descontento y arremeter contra los jugadores que se pelean por una consola de videojuegos.

“Los fanáticos de la guerra de consolas son simplemente los mejores. Espera, mejor no. La otra palabra es…uh, increíblemente patéticos”, afirmó el actor, quien también prestó su voz a Adam Jensen en la saga Deus Ex.

Starfield: actor de Sam Coe arremete contra la toxicidad y la guerra de consolas

En declaraciones para el medio PC Gamer, Elias Toufexis compartió la anécdota de un sujeto que lo molestó en redes sociales y empezó a burlarse de la tasa de fotogramas de Starfield. Por supuesto, se mostró desconcertado debido a que su labor como actor de voz no tiene algo que ver con el desempeño del juego.

“¿Por qué este tipo me tuiteó ’30 fps? Fui a su perfil y escribía ’30 fps’ en cualquier cosa que dijera Starfied, en todo. Y le dije: ‘¡esto debe haberte tomado una hora!’”, comentó el actor.

Aunque le respondió a este sujeto, el intérprete detrás de Sam Coe cree que la mejor manera de lidiar con esas personas es simplemente ignorarlas. Eso sí, en la charla citó más comentarios como esos que lo entristecieron.

El hater de Starfield aprovechó cualquier oportunidad para burlarse de los 30 fps

Elias Toufexis empezó a trabajar en Starfield en 2019. Además de interpretar al exvaquero espacial, se desempeñó como director de doblaje. Este proyecto es muy significativo para él, por lo que le parece molesto que los jugadores tóxicos que participan en la guerra de consolas desprecien su labor y la de sus colegas. Asimismo, se pregunta por qué una persona “vincularía su personalidad con una consola de videojuegos”.

“Para mí, eso es lo más insultante. No sabes lo duro que trabajaron estos muchachos en esto. No sabes lo mucho que quisieron que saliera genial. No creamos Starfield u otro proyecto para que sea malo. Intentamos hacer un buen trabajo y si no te gusta, está bien. Pero no ataques personalmente a la gente que hace el juego”, afirmó el creativo.

Además de lidiar con los jugadores tóxicos que luchan en internet para defender su plataforma favorita, Elias Toufexis se enfrentó a jugadores homofóbicos.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de las declaraciones del actor? Déjanos leerte en los comentarios.

Starfield está disponible en exclusiva para Xbox Series X|S y PC. Da clic aquí para leer más noticias relacionadas con él.

