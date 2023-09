Unity enfurece a devs; cobrará cuotas por cada instalación de sus videojuegos

La fase de consolidación de la industria de los videojuegos llevará a algunos cuantos grupos y empresas a controlar la mayoría del negocio y actualmente se están llevando a cabo distintos movimientos en busca de la supervivencia de modelos de negocio. Sí, la industria genera miles de millones de dólares, la más exitosa actualmente, pero se encuentra en un momento en que lo único que importa es asegurar la rebanada del pastel como sea pues los márgenes de ganancia no pueden sufrir y si no nos creen, pregunten a Unity.

Video: Hacer tus videojuegos es una pesadilla

Unity enloqueció y cobrará a los desarrolles cada vez que sus juegos se instalen

Hoy, la polémica estalló en la escena de desarrollo de videojuegos luego de que Unity, responsables de uno de los motores gráficos más usados en el mundo, en especial por creativos y estudios indie | AA, anunciara un cambio en sus planes de monetización. Además de anunciar un aumento de precio en sus tarifas, Unity reveló que a partir de 2024 comenzará a cobrar una cuota a los desarrolladores por cada vez que su videojuego se instale en una plataforma. Claramente, la decisión apunta hacia los modelos de suscripción como PlayStation Plus y Xbox Game Pass, así que además de recibir cuotas por concepto de ventas de copias, ahora Unity va por cuotas por cada instalación de un videojuego.

Today we announced a change to our business model which includes new additions to our subscription plans, and the introduction of a Runtime fee. We wanted to provide clarifying answers to the top questions most of you are asking.



Yes, this is a price increase and it will only… — Unity (@unity) September 12, 2023

¿Cómo y cuánto cobrará Unity por cada instalación de un videojuego en plataformas?

De acuerdo con el sitio oficial de Unity, esto solo afectaría a un porcentaje pequeño de desarrolladores, en específico a aquellos con videojuegos exitosos comercialmente. En ese sentido, la compañía señala que la cuota por instalación aplicará a juegos que "hayan generado $200,000 USD" en un plazo de 12 meses o que superen las 200,000 instalaciones desde su lanzamiento, esto en cuanto a los devs que usen su plan Unity Personal y Unity Plus.

En el caso de aquellos desarrolladores que crearon sus videojuegos con Unity Pro y Unity Enterprise, la cuota por instalación aplicará en cuanto registren ingresos por $1 MDD en un periodo de 12 meses o tengan 1 millón de instalaciones, lo que suceda primero.

Video: El cáncer que está matando a los videojuegos

Los desarrolladores explotaron en críticas contra Unity por su nuevo sistema de cobro

La comunidad de desarrollo no tardó en explotar y criticar el repentino cambio de Unity y lo que consideran una tarifa injusta la cual se cobrará desde $0.01 USD hasta los $0.20 USD según las cifras de ingresos o instalaciones. Al respecto, desarrolladores consideraron que esto afecta su modelo de negocio y sin duda representará un impacto a sus ingresos. Al mismo tiempo, señalaron que no hay transparencia pues no hay manera de saber el número de instalaciones que tiene su videojuego en una plataforma a lo que Unity respondió que cuenta con "sistemas renovados de medición que harán ese trabajo", por lo que los creadores solo recibirán la notificación con la cuenta y lo que tienen que pagar a los responsables del motor gráfico.

We leverage our own proprietary data model, so you can appreciate that we won’t go into a lot of detail, but we believe it gives an accurate determination of the number of times the runtime is distributed for a given project. — Unity (@unity) September 12, 2023

Finalmente, algunos desarrolladores han señalado que es la última vez que usan Unity para crear sus videojuegos y apuntan hacia Unreal Engine de Epic Games. Por otra parte, algunos pusieron en duda su permanencia en servicios como PlayStation Plus o Xbox Game Pass pues una vez que el sistema de cuotas entré en marcha no será un buen negocio para ellos. Recientemente, un reporte sobre la crisis que atraviesan Devolver Digital y TinyBuild, 2 de los grandes editores de la escena indie, reveló que el pago que entregan Sony y Microsoft por el desempeño de sus videojuegos en los servicios de suscripción ha reducido considerablemente.

Xbox Game Pass devs are decrying the Unity changes, since it aggressively threatens the viability of the business model. https://t.co/AT2NiE1Dsv — Jez (@JezCorden) September 12, 2023

Sigue informado, en LEVEL UP.

Fuente

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News