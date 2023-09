ARMORED CORE VI: actualización nerfea a algunos jefes

ARMORED CORE VI: FIRES OF RUBICON es un videojuego despiadado como todo lo de FromSoftware, sin embargo, la era reciente del estudio japonés ha estado marcada por el éxito y sus franquicias han llegado a más público que no necesariamente es fan de su reto y dificultad. Como respuesta a ello, se han aplicado actualizaciones para hacer la experiencia más llevadera y la reciente entrega de mechas no es la excepción.

Será menos difícil vencer a estos jefes de ARMORED CORE VI

La actualización de ARMORED CORE VI que convierte al juego en la versión 1.02 ya está disponible para su descargar y entre sus ajustes se encuentran cambios que afectan a algunos de los jefes más difíciles a fin de que los duelos no sean un dolor de cabeza tan fuerte para los jugadores no experimentados. De acuerdo con la información de este update (vía The Gamer) los jefes que se han visto afectados por esta actualización son Balteus, considerado por muchos como uno de los más complicados, Sea Spider e IB-01: CEL 240.

Según la información brindada por Bandai Namco y FromSoftware, la actualización 1.02 de ARMORED CORE VI: FIRES OF RUBICON actúa en los jefes antes mencionados ajustando la intensidad de sus ataques por lo que hay mayores posibilidades de analizar y descubrir el patrón, así como para esquivar sus ofensivas más fuertes. Si bien este update no te hará la vida más fácil en el juego de mechas, sí permitirá que puedas vencer con un menor número de intentos a estos feroces jefes.

RESEÑA: ARMORED CORE VI: FIRES OF RUBICON

Ya que hablamos de ARMORED CORE VI: FIRES OF RUBICON y opciones para que sea menos difícil, recientemente un modder lanzó su propuesta para ello mediante un ajuste en diversos rubros que te dará mayor poder y tiempo de ataque a fin de que puedas superar a los enemigos, sin embargo es preciso que sepas que este mod solo se puede usar offline o iniciando el juego desde su ejecutable, no desde Steam, de lo contrario te harás acreedor a un banneo.

