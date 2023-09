Attack on Titan: ¿cuánto durará el episodio final del anime?

Esta semana se conoció por fin cuándo llegará el esperado final de Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) y hasta se compartió su trailer. Ahora, se acaba de dar a conocer cuánto durará el esperado capítulo y seguramente necesitarás unas palomitas para acompañarlo.

Faltan menos de 2 meses para ver el final de Attack on Titan

Como seguramente sabes, los fanáticos de Attack on Titan han esperado mucho tiempo para ver la conclusión del anime en una temporada final que se extendió demasiado. La buena noticia es que dicha espera está por terminar en noviembre próximo.

Según información compartida por Animetrends, ya se puede conocer cuánto durará Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 2, por lo que será mejor que te prepares para sus 90 minutos que seguro estarán llenos de acción y de emociones encontradas.

Esta es la publicación sobre el final de Attack on Titan

Como pudiste observar, todo indica a que el final del anime tendrá una duración de 1 hora y 30 minutos cuando se estrene el 4 de noviembre, situación que seguramente le gustará saber a todos los fans.

Cabe mencionar que esta información no ha sido confirmada por los responsables de Attack on Titan y habrá que esperar hasta que se haga oficial. Sin embargo, si consideramos que el capítulo especial que se estrenó en marzo tuvo una duración extendida, no es descabellado pensar que pasará algo similar con el próximo.

¿Dónde se transmitirá el final de Attack on Titan?

Por último, quedó confirmado que el canal NHK será el encargado de transmitir la conclusión del popular anime en Japón, por lo que se descartó el rumor que apuntaba a que habría un estreno en las salas de cine. En cuanto a nuestro territorio, todo indica a que Crunchyroll será una vez más la plataforma encargada de compartir el episodio en simulcast.

