Pokémon Scarlet & Violet: DLC apuntaría a remakes de Pokémon Black & White

La primera parte del DLC de Pokémon Scarlet & Violet debutó hoy y está dando mucho de qué hablar a los jugadores de la serie, que están descubriendo todo lo que Kitakami tiene por ofrecer. Un detalle que el juego confirma es una teoría que los fans tenían y que parece insinuar que los remakes de Pokémon Black & White están en desarrollo.

Sin entrar en detalles cruciales de la historia, el DLC en cuestión, The Teal Mask, permite a los jugadores ir a la región de Kitakami, en la que no sólo podrán encontrar nuevos Pokémon, sino también nuevos amigos.

Pokémon Scarlet & Violet llevarán a los jugadores a Unova

Uno de ellos es la profesora Briar, una maestra de la Academia Arándano (Blueberry Academy), que será la responsable de llevar a los jugadores a esta nueva región.

Lo interesante, sin embargo, es que en una conversación con el profesor Jacq se revela que la Academia Arándano no se encuentra en Paldea, sino en Unova (Teselia), región en la que se llevan a cabo los eventos de Pokémon Black & White.

Desde que los fans pudieron ver trailers del contenido del DLC de The Teal Mask y The Indigo Disk sospecharon que tendría relación con los juegos de 5.ª generación de la serie a partir de muchas pistas, como la posible relación entre el nuevo personaje del segundo DLC Drayton y el maestro dragón de Unova Drayden.

La Academia Arándano se encuentra en Unova (imagen: The Pokémon Company, vía GameSpot)

¿Pokémon Scarlet & Violet acaban de confirmar los remakes de Pokémon Black & White?

Sin embargo, ésta es la primera vez que The Pokémon Company habla al respecto oficialmente y lo mejor es que es una confirmación. The Indigo Disk llevará a los jugadores a la Academia Arándano, lo que significa que visitarán Unova.

Esto no acabó ahí, puesto que los fans más aventurados están tomando esto como una pista que apunta a los remakes de Pokémon Black & White. Aunque The Pokémon Company no ha hablado sobre estos proyectos, ciertamente la posibilidad no es descabellada, puesto que la compañía ha lanzado remakes de sus juegos originales 15 años después de su estreno; los últimos fueron Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl, por lo que es normal pensar que los remakes de Pokémon Black & White sean los siguientes, en especial si recordamos que ambos cumplirán 15 años desde su estreno en 2025.

¿Unova regresará con un remake de Pokémon Black & White?

¿Estás esperando los remakes de Pokémon Black & White? Cuéntanos en los comentarios.

Pokémon Scarlet & Violet están disponibles en exclusiva para Nintendo Switch. Puedes encontrar más sobre ellos si visitas su ficha o si consultas nuestra reseña escrita.

