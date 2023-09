Cult of the Lamb amenaza con desaparecer por culpa de Unity

Unity dio la noticia más polémica de la semana al revelar sus planes para cobrar a los desarrolladores por copia vendida o instalada. Fue tal el descontento en la comunidad de desarrollo que muchos estudios tomarán fuertes medidas al respecto para darle la espalda a Unity y hay algunos que dejarán de existir en su totalidad.

Poco después del controversial anuncio, estudios indie sobre todo alzaron la voz en redes sociales para dejar saber a sus seguidores que no estaban de acuerdo con el movimiento de Unity y como afectará a los usuarios.

Cult of the Lamb dejará de existir por culpa de Unity

El caso que más llamó la atención fue el de la desarrolladora Massive Monster, creadora del éxito Cult of the Lamb, puesto que sus responsables invitaron a los jugadores a comprar el indie antes de 2024 porque dejarán de venderlo a partir del próximo enero, cuando entrará en efecto la nueva política de Unity.

"Compren Cult of the Lamb ahora, porque amos a eliminarlo el 1 de enero [de 2024]", advirtió el estudio Massive Monster en su cuenta oficial de Twitter (X).

Compra Cult of the Lamb antes de que lo eliminen de tiendas

"Nuestro equipo se especializa en juegos de Unity. (...) tenemos en desarrollo proyectos futuros que inicialmente se planearon para desarrollarse en Unity. Este cambio resultaría en retrasos significativos, ya que nuestro equipo necesitaría adquirir un conjunto de habilidades nuevas", expresó Massive Monster en un comunicado oficial en el que no sólo condena la polémica medida de Unity, sino que muestra a una ranita de Cult of the Lamb expulsando materia fecal con el nombre de Unity.

Estudios indie no están conformes con la nueva política de Unity

Massive Monster no fue el único estudio que manifestó su inconformidad. A ella se sumaron un montón de desarrolladoras indie, como No Brake Games (Human Fall Flat) y Aggro Crab (Another Crab's Treasure). Algunos repudiaron el cambio, pero otros tomarían medidas más fuertes, como cambiar de motor, tal como lo hará Mega Crit (Slay the Spire).

Otro de ellos es InnerSloth, estudio creador de Among Us, que hizo patente su inconformidad y que confesó que no descarta "retirar Among Us por un rato" mientras planea qué hacer.

"Somos afortunados de tener los recursos para cambiar motores, y no vemos razones para pagar Unity para nada al hacerlo", expresó el desarrollador Forest Willard a IGN. "Espero que se echen para atrás, pero deberían estar conscientes de cuanta confianza están quemando con lo que sea que sea esta maniobra".

¿Qué pueden hacer los desarrolladores tras controversial cambio de Unity?

La alternativa más sencilla que muchos señalan es cambiar los juegos de motor y dejar de lado a Unity, pero la verdad es que no es tan sencillo como parece.

Todo el juego está codificado para funcionar en Unity y cambiar de motor no es una cosa sencilla y desarrolladores advierten que de hacerlo podría traducirse en retrasos, pues se necesita tiempo para aprender las habilidades para desarrollar en otro motor desconocido.

A todas luces se trata de un movimiento cuestionable por parte de Unity y otros motores, como Unreal Engine, tinen las de ganar, sin mencionar que toda esta controversia sería publicidad gratuita para ellos.

¿Qué piensas del escándalo de Unity? Cuéntanos en los comentarios.

