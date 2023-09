Final Fantasy VII Remake alcanza una importante meta de ventas

Final Fantasy VII Remake se anunció en 2015 y en ese entonces los fans se volvieron locos por el regreso de uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos que ahora podría expandirse creativamente gracias a los avances tecnológicos. Luego, supimos que el proyecto era tan ambicioso que abarcaría más de una entrega. Pues bien, los resultados han llegado poco a poco y en este caso hay un logro para Square Enix.

Video: Final Fantasy VII Rebirth cambiará TODO

Luego de la revelación de la fecha de lanzamiento de Final Fantasy VII Rebirth durante el State of Play de hace unas horas, Square Enix aprovechó la ocasión para informar que Final Fantasy VII Remake ya vendió 7 millones de copias desde su lanzamiento en abril de 2020. Esta meta incluye las ventas físicas y digitales de la versión original que por un tiempo fue exclusiva de PlayStation 4, así como las de la versión que salió en 2021 para PS5 y PC, Final Fantasy VII Intergrade que incluía mejoras visuales y una expansión.

Seven's the magic number.



Thank you all for taking the journey with us. #FF7R pic.twitter.com/9p4NcAZpX8