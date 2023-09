El universo de The Wolf Among Us ya es de dominio público

The Wolf Among Us, el popular juego narrativo de Telltale Games, no es una propiedad intelectual original. De hecho, se lleva a cabo en el mundo de Fables, una serie de comics creada por Bill Willingham. Curiosamente, parece que próximamente Telltale Games no tendrá que preocuparse por conseguir los derechos para continuar la serie, puesto que se acaba de volver de dominio público.

Recientemente, Willingham hizo una publicación en Substack. En ella informó que a partir de hoy, viernes 15 de septiembre de 2023, Fables y todos sus spin-offs y personajes ahora forman parte del dominio público.

“A partir de ahora, 15 de septiembre de 2023, la propiedad del cómic llamado Fables, incluyendo todos los spin-offs y personajes relacionados con Fables, son de dominio público. Está hecho, y como la mayoría de los expertos les dirán, una vez hecho no se puede deshacer”, dijo Willingham.

Pero, ¿por qué Willingham decidió renunciar a los derechos de su franquicia? Hay varios puntos. Para empezar, está molesto por la manera en la que las leyes de copyright están tomando pasos para que las marcas y los derechos permanezcan en las manos de grandes corporaciones.

Entérate: The Wolf Among Us 2 ya tiene su guion completo; tendrá un debut episódico

The Wolf Among Us es una precuela de Fables

Dicho esto, la realidad es que el creador de Fables también está molesto con su relación con DC Comics. Según dice, la compañía solía estar repleta de hombres y mujeres “honestos”, pero fueron despedidos y reemplazados por “extraños sin integridad que deciden interpretar cada faceta de nuestro contrato de formas en las que solo benefician a DC Comics”.

Asimismo, el creativo señaló que miembros de DC Comics interpretaban el contrato de una forma que les permitía hacer lo que quisieran con la propiedad. Desde cambiar la historia o personajes hasta descuidar la integridad de la marca. Por otro lado, considera que la remuneración que recibió por la creación de The Wolf Among Us fue injusta.

Así pues, como Willingham no puede costear una demanda contra DC Comics, decidió tomar su franquicia y volverla de dominio público. Según dice, esto no evitará que Fables caiga en malas manos, pero sí permitirá que llegue a “muchas manos buenas".

Video relacionado: ¡Ni te emociones! Juegos que no llegarán en 2023

¿Qué quiere decir que Fables ahora es de dominio público?

Ahora bien, ¿esto quiere decir que cualquiera puede usar Fables para crear libros, comics, películas, juegos o lo que se le ocurra? En teoría sí, aunque hay algunos detalles complicados debido a temas de contratos y derechos de autor.

Por ejemplo, deberías poder usar a los personajes de Fables para crear nuevo contenido original y no tener problemas legales. Eso sí, no esperes tomar los comics de DC e imprimirlos sin ningún problema. Tampoco creas que podrás usar la marca The Wolf Among Us para crear tu propio fan game, pero no deberías tener problema si quieres crear otra historia en este mundo y monetizarla.

Por si te lo perdiste: El desarrollo de The Wolf Among Us 2 se reinició con un motor diferente

Y tú, ¿qué opinas al respecto? ¿Crees que Willingham tomó la mejor decisión? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con The Wolf Among Us.

Video relacionado: Videojuegos que deberían ser películas o series

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News