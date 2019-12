El desarrollo de The Wolf Among Us 2 se reinició con un motor diferente

Una de las grandes sorpresas de The Game Awards 2019 fue la aparición de The Wolf Among Us 2. Por si no lo recuerdas, el título fue retrasado en varias ocasiones y, tras el cierre de Telltale Games, fue cancelado.

Por fortuna, la compañía revivió y con ello The Wolf Among Us 2. Gracias a un reporte de USgamer (vía IGN) sabemos que el proyecto será bastante diferente de la planeación original. Jamie Ottilie, gerente ejecutivo de LCG Entertainment, compañía detrás del regreso de Telltale Games, reveló detalles importantes sobre el desarrollo de la secuela.

Sabemos que The Wolf Among Us 2 tardará en llegar, pues se confirmó que su desarrollo se reinició desde 0. Ottilie dejó en claro que el equipo a cargo del juego no se basa en ninguno de los avances que se hicieron anteriormente, previo al cierre de Telltale Games.

"Hemos reiniciado completamente el desarrollo del juego. Sentimos que era mejor darle al nuevo equipo creativo una pizarra limpia para empezar”, comentó el directivo. Así pues, todo lo que vimos anteriormente del juego no estará presente en su nueva versión.

Además, The Wolf Among Us 2 ahora será desarrollado con otro motor. El nuevo Telltale Games no ocupará herramientas de la época pasada del estudio, así que el juego será creado con Unreal Engine.

El nuevo equipo de desarrollo está formado por creativos que ya formaban parte de Telltale Games y que habían trabajado en el primer título. Afortunadamente, entre sus filas está el escritor Pierre Shorette, así como los directores Nick Herman y Dennis Lenart.

Por otro lado, los actores de voz de Bigby Wolf y Snow White estarán de regreso. La música de la secuela estará a cargo también de Jared Emerson-Johnson, quien compuso la banda sonora del juego original.

The Wolf Among Us 2 llegará a consolas y PC en una fecha aún por confirmar. ¿Quieres saber más sobre este proyecto? Entonces haz clic aquí.