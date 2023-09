ARMORED CORE VI fue el segundo juego más vendido en EUA

Siguiendo con la excelente racha de FromSoftware en la última década, ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON fue otro lanzamiento exitoso y tal como se esperaba, esto no solo se confirmó con las calificaciones de la crítica, también con las ventas en mercados importantes y hoy se confirmó que el videojuego de mechas fue de los más vendidos en Estados Unidos.

Mat Piscatella, analista de Circana, compartió el reporte con los videojuegos más vendidos de EUA durante agosto y de inicio todo sigue tal como en los últimos años: Madden NFL 24 fue el título más vendido. Se sabe que agosto es el mes de lanzamiento de la entrega en turno de la franquicia de EA Sports y también la previa al inicio de la temporada regular de la NFL por lo que el hype está por las nubes y es casi imposible que el título de futbol americano no debute en el primer lugar, de hecho esto sucede así desde hace 24 años.

Sin embargo, la nota la da ARMORED CORE VI pues su debut fue tan bueno que alcanzó la segunda posición y se colocó entre los videojuegos más vendidos de todo el año en EUA, confirmando que FromSoftware lo hizo de nuevo y puede sumar otro logro.

Luego del lanzamiento de ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON y que se confirmara que la propuesta brutal de FromSoftware sigue intacta, el estudio japonés decidió actualizar su juego e hizo algunas modificaciones a los combates con algunos jefes a fin de que la experiencia no fuera tan difícil, esto tal vez ayude a impulsar las ventas después de su periodo de lanzamiento.

