One Piece: fans piden que Jamie Lee Curtis interprete a Kureha; esto opina la actriz

Las adaptaciones occidentales de animes y mangas suelen ser muy decepcionantes. Por suerte, la serie live-action de One Piece en Netflix acabó con la mala racha y cautivó tanto a los seguidores de la obra original como a los nuevos espectadores. Mientras nos preparamos para la nueva tanda de episodios, los fans piden la participación de esta actriz.

Esta semana, Eiichirō Oda confirmó que el gigante del streaming dio luz verde a la producción de la Temporada 2 del programa de televisión. Los detalles son escasos, pero todo indica que Tony Tony Chopper hará su esperado debut. ¿Eso qué significa? Así es, la doctora Kureha también podría aparecer.

Por supuesto, Netflix y la casa productora Tomorrow Studios aún no comparten información sobre los actores que se unirán al reparto. La comunidad se movilizó y sugirió a la actriz que sería perfecta para la mentora de Chopper.

¿Jamie Lee Curtis será Kureha en la serie de One Piece? A la actriz le encantaría

Jamie Lee Curtis, quien ganó un premio Óscar por su participación en la cinta Everything Everywhere All At Once, es una gran fanática de los videojuegos y el anime. ¡Incluso hizo cosplay de Vega, personaje de Street Fighter!

Además de su fanatismo por el juego de Capcom, la celebridad de Hollywood es una gran admiradora de la obra de Eiichirō Oda. En una entrevista, indicó que Tony Tony Chopper es su personaje favorito y se mostró a favor de interpretar a Kureha en la adaptación de Netflix.

A inicios de este año, Jamie Lee Curtis también indicó que le gustaría interpretar a Nico Robin, pero considera que ya no es suficientemente joven para el rol. Así pues, reafirmó su deseo de dar vida a la maestra del reno.

Ahora que la Temporada 2 ya es una realidad, los fanáticos recurrieron a foros y Twitter para pedir a Netflix que la actriz de 64 años encarne a Kureha en la serie live-action de One Piece.

“Teniendo en cuenta que mínimo abarcará la saga de Drum por el anuncio de Chopper… espero que se anuncie pronto lo que todo el mundo desea: Jamie Lee Curtis como Kureha”, escribió un fan. “Como Jamie Lee Curtis no interprete a la Dra. Kureha cuando ha dicho abiertamente que le encanta Chopper y quiere el papel, me voy a enfadar mucho porque esta mujer lo hará de 10”, escribió otro

Los fans lo tienen claro: Jamie Lee Curtis debe interpretar a Kureha en One Piece

¿Quién es Kureha?

Sin lugar a dudas, One Piece está repleto de personajes icónicos que rompen con estereotipos. Uno de ellos es la doctora Kureha, quien fue la mentora de Tony Tony Chopper. A pesar de su avanzada edad, es una mujer con mucha energía y fuerza. Apareció por primera vez en el capítulo 80 del anime durante el arco de la Isla de Drum.

Pero cuéntanos, ¿te gustaría que Jamie Lee Curtis interprete a la Dra. Kureha? Déjanos leerte en los comentarios.

Da clic aquí para leer más noticias relacionadas con One Piece.

