One Piece: el Gear 5 de Luffy, Kaido y más contenido de Wano llegó a Pirate Warriors 4

One Piece acaba de pasar por uno de sus momentos más épicos, pues ofreció una genial batalla donde Luffy usa el poder del Gear 5 para enfrentar a Kaido. Hay buenas noticias para los fans de la franquicia, pues One Piece: Pirate Warriors 4 recibió contenido basado en lo mejor de Wano.

The Battle of Onigashima Pack, el nuevo paquete de contenido para el musou, por fin está disponible. Así que ya puedes conocer el poder del Gear 5, las habilidades de Kaido y el estilo de lucha de otro importante personaje que se unió al título.

Genial contenido de Wano llegó a One Piece: Pirate Warriors 4

Luffy Gear 5 y Kaido desatan su poder en One Piece: Pirate Warriors 4

Los fans ya no deben esperar más para disfrutar el nuevo contenido, pues The Battle of Onigashima Pack ya está disponible junto con la Ultimate Edition del juego en PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. El contenido adicional agrega a Luffy en su forma Gear 5, a Kaido en su forma humana-bestia y a Yamato.

Además de los personajes, se agregaron 3 nuevos episodios ambientados en Wano. El primero de ellos, protagonizado por Luffy y Yamato, ya está disponible. Mientras que el resto se liberará en una fecha cercana.

La Ultimate Edition incluye todo el contenido DLC lanzado hasta ahora, así que es la opción ideal para disfrutar de los arcos más recientes del anime y el manga de una nueva forma. Por otro lado, The Battle of Onigashima Pack también se puede adquirir por separado.

Bandai Namco trabaja actualmente en otros 2 paquetes DLC de personajes, así que en el futuro habrá 6 piratas más para disfrutar la acción de One Piece: Pirate Warriors 4. Abajo puedes ver un trailer con parte del contenido:

