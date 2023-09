"No compren Mortal Kombat 1 para Switch", fans critican la peor versión del juego

Mortal Kombat 1 debutó esta semana y sin duda alguna es la entrega de la serie con mejores gráficos. Sin embargo, esto es cierto si tomamos en cuenta las versiones de actual generación y PC, no la de Nintendo Switch, que francamente se ve peor que 1 o 2 entregas previas de la serie.

Cuando se anunció que Warner Bros. llevaría Mortal Kombat 1 no sólo a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, sino también a Nintendo Switch, los fans respondieron con algo de escepticismo, ¿cómo sería posible hacer un port de un juego hecho para sistemas más poderosos sin comprometer tanto los gráficos? Pues bien, al final fue posible, pero los resultados fueron deficientes.

Gráficos de Mortal Kombat 1 en Nintendo Switch se ven mal

Decimos esto porque dada la carencia de poder del Nintendo Switch, los modelos de los personajes en el port para esta consola tienen poco detalle, como texturas de baja calidad y mínimos efectos de física.

Lo que más llama la atención es que la versión de Nintendo Switch compromete todavía más la experiencia al omitir las animaciones en ciertas escenas de los peleadores, como una de Johny Cage, en la que en vez de ser expresivo se le ve con el rostro inmóvil.

Sin embargo, lo más notorio es la manera en la que los desarrolladores tuvieron que representar los ojos de los personajes, dignos de juegos de inicios de PlayStation 3 y Xbox 360, tal como se ve en la comparación de ElAnalistaDeBits.

Mortal Kombat 1 se vería mejor en PlayStation 4 y Xbox One antes que en Switch

Es importante que no estamos culpando a los desarrolladores, que hicieron lo posible para que el título pudiera correr en el sistema añejo, porque simplemente no pueden hacer más si la consola los limita.

Siempre podrá argumentarse que la versión de Nintendo Switch ofrecerá la posibilidad de jugarse de forma portátil y no dudamos que haya jugadores que prefieran esto a que el juego corra y se vea mejor. Sin embargo, hay otros que, si bien disfrutan la consola híbrida, reconocen que la versión para esta consola no es recomendable.

"No lo compren [Mortal Kombat 1] en Switch", comentó el usuario RogeeRoger en Twitter (X).

De cualquier manera, es cuestionable la decisión de Warner Bros. de llevar el título a la consola de Nintendo y no a PlayStation 4 y Xbox One, que sin superiores y que no cabe duda de que sendas versiones se verían mejor que en la portátil.

Los modelos 3D en Mortal Kombat 1 para Nintendo Switch son de baja calidad

THIS LOOKS WORSE THAN I COULD HAVE EVER IMAGINED GOOD GOD https://t.co/TUa39M5WQv pic.twitter.com/XBSNDggB39 — Roger (@RogeeRoger) September 16, 2023

¿Qué opinas de la versión de Mortal Kombat 1 para Nintendo Switch? Cuéntanos en los comentarios.

Mortal Kombat 1 está disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas esta página.

