Starfield es el 5.° mejor estreno de 2023 en Europa; superó a Final Fantasy XVI

Desde su anuncio en 2018, Starfield llamó la atención y rápidamente ocupó un lugar privilegiado en la lista de los juegos más deseados de muchos jugadores. La espera llegó a su fin y a inicios de septiembre llegó a las tiendas. Todo parece indicar que su rendimiento comercial estuvo a la altura.

Starfield debutó con pie firme en Europa

Según datos de GSD publicados por GamesIndustry.Biz, el videojuego de temática espacial desarrollado por Bethesda tuvo una semana de lanzamiento muy sólida en terreno europeo. Además de ser la nueva IP más vendida del año, tuvo una de las mejores semanas de estreno en la región hasta ahora.

De acuerdo con la información, Starfield es el 5.° estreno más exitoso del año en Europa, un hito que lo pone por encima de Resident Evil 4, Final Fantasy XVI y F1 23. Sólo se ve superado por titanes de la talla de Hogwarts Legacy, Diablo IV, The Legend of Zelda: Tears of Kingdom y Star Wars Jedi: Survivor.

Starfield tuvo un inicio sobresaliente

A continuación, te compartimos la lista completa:

1.- Hogwarts Legacy (Warner Bros)

2.- Diablo IV (Activision Blizzard)

3.- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo) – Sin contar ventas digitales

4.- Star Wars Jedi: Survivor (EA)

5.- Starfield (Microsoft)

6.- Resident Evil 4 (Capcom)

7.- Final Fantasy XVI (Square Enix)

8.- F1 23 (EA)

9.- Dead Island 2 (Deep Silver)

10.-NBA 2K23 (2K Games)

Eso sí, es importante recordar que, técnicamente, Starfield estuvo disponible una semana antes gracias al acceso anticipado, por lo que tuvo algunos días adicionales para conseguir más ventas. Por otra parte, los datos tampoco tienen en cuenta la cantidad de jugadores que probaron este proyecto a través del servicio de suscripción Xbox Game Pass.

¿Starfield es un éxito?

Al momento de redactar estas líneas, ni Microsoft ni Bethesda han revelado información sobre las unidades vendidas del videojuego RPG; sin embargo, compartieron datos que nos permiten dimensionar su éxito y alcance.

Phil Spencer afirmó que Starfield ya era el lanzamiento next-gen más exitoso de Xbox. En su día de estreno, el título superó el millón de jugadores simultáneos en todas las plataformas. Un día después, Bethesda confirmó que el juego llegó a las manos de 6 millones de usuarios.

Esas cifras se veían venir. Debemos recordar que el juego de rol consiguió más de 200,000 usuarios concurrentes en Steam durante el periodo de acceso anticipado.

Pero cuéntanos, ¿ya le diste una oportunidad a este ambicioso videojuego? Compártenos tu opinión en la caja de comentarios.

Starfield está disponible para Xbox Series X|S y PC. Sigue esta liga para encontrar más noticias relacionadas con él.

