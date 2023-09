Starfield: 25% de los jugadores ni siquiera han llegado el espacio exterior

Starfield es una experiencia masiva que ofrece horas y horas de contenido. Aunque está claro que muchos jugadores ignorarán un porcentaje significativo de las misiones y actividades opcionales, se espera que la mayoría progrese suficiente en la campaña principal como para, al menos, explorar el espacio exterior por primera vez.

Sin lugar a dudas, uno de los grandes atractivos de este RPG de ciencia ficción es tomar nuestra nave y viajar por las estrellas. Aunque este sistema posee limitaciones debido a la prominencia de pantallas de carga y menús, tiene su encanto y la primera vez es emocionante.

Por ello, llama la atención que un sector considerable de la comunidad de este videojuego ni siquiera ha visto las estrellas del espacio exterior proque todavía no hacen un salto gravitacional para cruzar la última frontera de la humanidad.

25% de los jugadores de Starfield ni siquiera ha viajado en el espacio exterior

Según datos de TrueAchievments, sólo 75% de los jugadores consiguieron el logro “For All, Into the Starfield”, el cual es el primero que se obtiene en el juego. Esto significa que cerca de 25% de los usuarios permanecieron en el segmento inicial de la aventura y nunca viajaron al espacio.

Debido a que ese logro está vinculado con la progresión de la campaña principal, resulta sorprendente que aproximadamente 1/4 de la comunidad no lo tenga desbloqueado. Dicho esto, hay un par de razones lógicas que explicarían este curioso fenómeno.

En primer lugar, debemos recordar que Starfield debutó día 1 en Game Pass. Esto significa que muchos jugadores decidieron darle una oportunidad sin compromiso, pero lo abandonaron antes de conseguir el logro. Por supuesto, también está la posibilidad de que los usuarios decidieron explorar a profundidad la zona inicial.

De acuerdo con la información, la tasa de desbloqueo del logro “For All, Into the Starfield” es 88% en Steam. Este dato podría significar que los usuarios de la plataforma invierten más tiempo en el juego debido a que tuvieron que pagar por él. Por otra parte, es importante señalar que los mods deshabilitan los trofeos, lo que afecta el porcentaje.

¿Cuántos jugadores tiene Starfield?

En el gran esquema de las cosas, 75% es una cifra saludable que demuestra que el nuevo exclusivo de Xbox Series X|S y PC es un éxito. Dicho esto, ¿cuántos jugadores tiene?

Durante lasemana de lanzamiento, Bethesda reveló que Starfield ya superó la barrera de los 6 millones de jugadores en todo el mundo. Es posible que las cifras actuales sean mucho mayores.

El RPG de temática espacial consiguió un impresionante pico histórico de 330,723 jugadores simultáneos en Steam. Al momento de redactar estas líneas, hay 178,195 personas conectadas.

Starfield mantiene el buen ritmo en PC

Pero cuéntanos, ¿ya acabaste la campaña principal? Déjanos leerte en los comentarios.

