PlayStation Plus perderá 16 juegos en octubre; se quedará sin joyas que debes probar

Hay malas noticias para los suscriptores de PlayStation Plus, pues el servicio de Sony perderá 16 atractivos juegos el próximo mes. Entre ellos hay atractivos títulos de SEGA, Ubisoft, Bandai Namco y algunos aclamados indies que no debes perderte.

PlayStation Plus perderá interesantes juegos de de SEGA, Ubisoft y Bandai Namco

PlayStation Plus se quedará sin Yakuza, Fay Cry y más títulos

PlayStation Plus perderá algunas entregas de importantes franquicias como Yakuza, así que los jugadores tienen poco tiempo para conocer la recta final de la aventura de Kazuma Kiryu. Los fans de Ubisoft deben tomar en cuenta que varios títulos de Far Cry y The Crew abandonarán el servicio de Sony.

También hay malas noticias para los fans de los juegos de horror, pues The Medium y The Quarry tienen los días contados. En cuanto a los juegos independientes, joyas como INSIDE y LIMBO se despedirán en octubre.

Por otro lado, los amantes del anime y el manga tienen sólo algunos días más para jugar Naruto To Boruto: Shinobi Striker. Como te comentamos, en total serán 16 juegos los que saldrán del servicio. Tienes hasta el 17 de octubre para darles al menos un vistazo. Abajo está la lista completa:

Astebreed

Clouds & Sheep 2

Far Cry 4

Far Cry 5

Gal*Gunvolt: Burst

Goosebumps: The Game

INSIDE

LIMBO

Naruto To Boruto: Shinobi Striker

The Crew

The Medium

The Quarry

TorqueL

Yakuza 3

Yakuza 4

Yakuza 5

