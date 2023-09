Baldur’s Gate 3: versión de PS5 sufre crasheos y Larian propone una curiosa solución

Baldur’s Gate 3, el aclamado RPG de Larian Studios, llegó a PlayStation 5 a inicios de septiembre tras un lanzamiento sobresaliente en PC. Por desgracia, la versión para la consola next-gen de Sony presenta un problema repentino que ya sacó canas verdes a un sector de la comunidad.

De acuerdo con la información, algunos usuarios de PS5 empezaron a experimentar crasheos e inconvenientes con los archivos de guardado del videojuego de rol. Aunque parece que no son fallas generalizadas, son suficientemente comunes como para que el estudio desarrollador se pronunciara al respecto.

¿Cómo solucionar los crasheos de Baldur’s Gate 3 en PlayStation 5?

A través de redes sociales, Larian Stuios reconoció los problemas y afirmó que ya realiza las investigaciones pertinentes. Mientras el error persiste, recomendó a los jugadores una curiosa solución temporal: desconectar la consola de internet. Esto debido a que, al parecer, el inconveniente está relcaionado con la PlayStation Network.

“Algunos jugadores de PS5 experimentan crasehos repentinos en Baldur’s Gate 3 en lo que parecer ser un problema relacionado con la PSN. Investigamos el inconvenientes, pero, por ahora, la solución es desconectar tu PS5 de internet”, explicó el estudio desarrollador.

Larian Studios está al tanto de los problemas de Baldur's Gate 3 en PlayStation5

El medio TheGamer corroboró este método y aseguró que, en efecto, desconectar la consola soluciona el problema; sin embargo, algunos jugadores en la sección de comentarios afirmaron que el error aún persiste para ellos, e incluso hubo quienes indicaron que son incapaces de iniciar el juego debido a que Sony pide una validación de licencia a través de internet.

Con un poco de suerte, Larian Studios encontrará la causa del problema y lo solucionará. Mientras tanto, la comunidad debe andar con cuidado.

¿Qué es Baldur’s Gate 3?

Baldur’s Gate 3 es un ambicioso videojuego de rol basado en el universo de Dungeons & Dragons. Los jugadores pueden participar en combates y tomar decisiones importantes que afectará el desarrollo de la trama y la relación entre los personajes.

Esta propuesta RPG debutó hace un par de años en acceso anticipado, pero su lanzamiento oficial para PC se produjo en agosto de 2023. Desde entonces, conquistó las listas de popularidad en Steam y reunió a miles de jugadores . Además, recibió los elogios de la crítica especializada y ya se perfila para ser un candidato al GOTY.

Pero cuéntanos, ¿sufriste alguno de estos problemas? ¿La solución temporal de Larian Studios te funcionó? Déjanos leerte en los comentarios.

Baldur’s Gate 3 está disponible para PC y PlayStation 5, con un lanzamiento para Xbox Series X|S previsto para finales de 2023. Da clic aquí para leer más noticias relacionadas con él.

