Confirman que fue Microsoft quien filtró por error los planes de Xbox

Hoy, el tema en la industria de los videojuegos ha sido la escandalosa filtración de los planes de Microsoft y Xbox para los próximos años, algo que sucedió por un error respecto al material probatorio revisado por Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) y por las autoridades desde el anuncio de la compra de Activision Blzizard King. ¿Quién se equivocó? Aunque se pensó que el error provino del regulador norteamericano, la realidad es que fue culpa de la compañía.

Video relacionado: Xbox One: del fracaso a la revolución

Luego de que los planes confidenciales de Xbox para los próximos años recorrieran el mundo en cuestión de horas, por fin se reveló al responsable de esta situación que ha generado escándalo en el medio del gaming. De acuerdo con un reporte de Stephen Totilo, periodista de Axios, la Jueza Jacqueline Scott Corley, conocida por su trabajo en el juicio de la FTC contra Microsoft fallando a favor de la empresa, firmó una orden para que los documentos se dieran de baja y en su lugar se subieran en su versión testada, protegiendo la confidencialidad, aunque eso no sirva de mucho.

Judge Jacqueline Scott Corley has signed an order today that says "Microsoft provided the link" to documents the court uploaded--and has since pulled due to the sensitive info they contained



Orders the parties to resubmit clean docs by Sept 22 https://t.co/IIOYgHRpse pic.twitter.com/Rtr8Wvihr1