Nuevo detalle de Five Nights at Freddy’s cambiará por completo tu forma de ver la película

Five Nights at Freddy’s es uno de los juegos más exitosos de la última década, por lo que es normal que la emoción por su película esté por las nubes. Todavía faltan algunas semanas antes de que esta producción llegue a salas de cine de México y el mundo y los fans ya están haciendo lo que mejor saben: encontrar detalles interesantes. De hecho ya surgió uno que cambiará la forma en la que verás la cinta.

Lo primero que debes saber es que los personajes de la película de Five Nights at Freddy’s van a aparecer de 2 formas: como animatrónicos y como disfraces que serán usados por profesionales. ¿Cómo puedes diferenciar entre ellos para entender qué estás viendo en pantalla?

Es más fácil de lo que piensas. Como cuenta @FNAFMovieUpdate, resulta que habrá una diferencia importante en el tamaño de los animatrónicos de Five Nights at Freddy’s y los disfraces. En específico, los brazos de los animatrónicos son mucho más delgados y muestran parte de su endoesqueleto. Esto quiere decir que el de los disfraces tienen brazos más anchos y no se ve nada del endoesqueleto.

Así se ve a diferencia entre los animatrónicos y disfraces de FNAF

Este detalle sin duda cambiará la forma en la que verás Five Nights at Freddy’s cuando llegue a cines. Lo decimos puesto que tendrás la oportunidad de poner el ojo de águila durante la cinta para analizar si lo que estás viendo en pantalla es un animatrónico o una persona disfrazada. Es de esos detalles que te dejan ver un poco detrás de cámaras para ver cómo se hace la magia del cine.

¿Cuándo se estrenará la película de Five Nights at Freddy’s?

El estreno de la película de Five Nights at Freddy’s está muy cerca. De hecho, falta relativamente muy poco tiempo para que la veamos en salas de cine de México y otras partes del mundo.

Será el 27 de octubre de 2023, cuando Five Nights at Freddy’s debute en salas de cine de Estados Unidos. Pero, ¿cuándo lo veremos en México? Se espera que su estreno sea el 2 de noviembre de 2023.

Nos mantendremos al pendiente y te informaremos cuando los boletos de Five Nights at Freddy’s ya estén a la venta en los cines más importantes de México.

¿Qué opinas sobre este pequeño detalle de la película de Five Nights at Freddy’s ¿Cambiará tu manera de percibir la cinta? Cuéntanos en los comentarios.

