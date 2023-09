“Aléjate de Nintendo”, fans critican a Phil Spencer por querer comprar la compañía

Gracias a las filtraciones recientes, sabemos que Microsoft y Xbox aún piensan en la posibilidad de comprar Nintendo. Las compañías lo han intentado en el pasado y fracasaron estrepitosamente. Pese a esto, correos aseguran que seguirán al acecho y esperarán el momento adecuado para hacerlo realidad.

Esta idea no tiene contentos a los jugadores, sobre todo a los fans de hueso colorado de Nintendo. De hecho, algunos de ellos usaron las redes sociales para arremeter contra Phil Spencer, jefe de Xbox que reaccionó a las filtraciones.

Jugadores critican a Microsoft y Xbox por querer comprar Nintendo y más compañías

Desde la perspectiva de muchos jugadores, hay compañías que Microsoft y Xbox no deberían tocar. Entre ellas está Nintendo, una de las empresas con más legado en la industria. Sus fans creen que Xbox simplemente está siguiendo el camino fácil de comprar estudios y franquicias para ganar terreno en el mercado.

Muchos temen que llegue el momento en que Xbox consiga su meta y Nintendo de alguna forma pase a sus manos. Los fans creen que la compañía americana podría arruinar todo lo relacionado con la empresa japonesa.

Por tal motivo, varias personas le pidieron a Phil Spencer mantenerse alejado de Nintendo y otras compañías como SEGA y Valve.

“Nintendo es sagrada, SEGA es sagrada. No se tocan más compañías. He defendido vuestra caza de brujas y me he alegrado de que la marca no se joda pero esto no se permite seas quien seas”, escribió un jugador.

“Comprar Nintendo, ¿en serio? pueden seguir soñando. Empiecen a crear contenido y no a comprarlo para destruirlo”, aseguró otra persona en redes sociales.

Jugadores no quieren que Microsoft y Xbox compren Nintendo

