Baldur’s Gate 3 por fin recibe una de las características más pedidas por los fans

Baldur’s Gate 3 ha sido celebrado por la comunidad desde su lanzamiento. Dicho esto, que sea un juego aclamado no quiere decir que sea perfecto y hay algunas cosas que a los fans les gustaría ver en el RPG. Larian Studios lo sabe y es por esto que lanzó una de las características más pedidas por los fans.

Recientemente, Larian Studios anunció que ya está disponible un nuevo parche para Baldur’s Gate 3. Entre una de sus novedades está la capacidad de cambiar la apariencia de tu personaje. Gracias a esto, ahora podrán personalizarlo de una manera profunda en el momento que se les antoje.

Por si te lo perdiste: Baldur’s Gate 3 es un juegazo, pero tiene grandes problemas en PlayStation 5

Ahora bien, que tengas la oportunidad de cambiar la personalizar la apariencia de tu personaje no quiere decir que podrás modificar todo. Habrá algunos elementos importantes como raza, tipo de cuerpo y modificaciones relacionadas con la historia se mantendrán igual.

“El Magic Mirror te permite modificar tu apariencia como quieras, las veces que quieras. Hay algunas restricciones: tu apariencia, voz, pronombres y regiones de nether se pueden modificar, pero tu raza/subraza y tipo de cuerpo no. Los personajes originales, hirelings y illithis no pueden usar el Magic Mirror. Las modificaciones cosméticas que son una consecuencia de tus elecciones de gameplay persistirán”, explicó.

Video relacionado: Baldur's Gate 3 - Trailer detrás de cámaras "The Journey So Far"

El parche para Baldur’s Gate 3 tiene otros arreglos

Es importante señalar que ésta no es la única novedad que llegó con el nuevo parche para Baldur’s Gate 3.

De acuerdo con Larian Studios, el nuevo parche para Baldur’s Gate 3 trajo varios arreglos y ajustes al sistema de combate. Asimismo, se mejoró el desempeño en partes específicas del RPG. Asimismo, la luz del DualSense ahora embona de mejor manera con los elementos.

¿Qué te pareció esta noticia? ¿Estás emocionado por cambiar la apariencia de tu personaje en Baldur’s Gate 3? Cuéntanos en los comentarios.

Baldur’s Gate 3 está disponible para PlayStation 5 y PC. Puedes saber más sobre este aclamado RPG si haces clic aquí.

Video relacionado: Juegos que se comieron tu disco duro

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News