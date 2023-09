Xbox 360: ni siquiera el creador de Super Smash Bros. se salvó del Anillo Rojo de la Muerte

El Xbox 360 fue una de las mejores consolas de la historia y representó una época dorada para Microsoft. Si bien su ciclo de vida terminó por todo lo alto, tuvo un inicio complicado. ¿La razón? El infame y repudiado Anillo Rojo de la Muerte. Miles de personas sufrieron por ese defecto, y ni siquiera el máximo responsable de Super Smash Bros. se salvó.

Hace poco te platicamos que Masahiro Sakurai, creador de la franquicia Super Smash Bros. de Nintendo, compartió un video en su canal de YouTube donde presume su extensa colección de consolas y artículos de gaming.

Sin duda, todos los objetos raros que posee el creativo japonés son muy atractivos y estamos seguros de que muchos jugadores hierven de envidia. Uno de los artículos que más llamaron la atención fue un hermoso Xbox 360 Elite personalizado con una placa metálica con su nombre en japonés.

El Xbox 360 de Masahiro Sakurai perdió la batalla contra el Anillo Rojo de la Muerte

En el evento de revelación del hardware de 7. ª generación, Masahiro Sakurai recibió la placa personalizada. En el lanzamiento, Microsoft le regaló una consola a él y a otras personas. Por desgracia, su ejemplar dejó de funcionar poco después por el infame Anillo Rojo de la Muerte. El creativo confirmó esta noticia en el metraje.

Finalmente, el diseñador y desarrollador japonés comenta que tuvo que quitar la placa personalizada de la antigua consola para ponerla en el Xbox 360 Elite que aparece en el video.

¿Qué causaba El Anillo Rojo de la Muerte del Xbox 360?

En 2021, Microsoft publicó Power On: The Story of Xbox, una serie documental donde se abordan los acontecimientos clave que marcaron la historia de la división de gaming. Precisamente, el episodio 5 se enfocó en el infame Anillo Rojo de la Muerte.

De acuerdo con la compañía, el error se presentó en los primeros modelos debido a que los jugadores prendían y apagaban el Xbox 360, lo que producía “todo tipo de tensiones”. Por supuesto, cientos de jugadores fueron víctimas de este defecto de fábrica.

Microsoft tuvo que reparar un gran número de consolas de manera gratuita en todo el mundo, situación que puso en peligro el futuro de la marca. Peter Moore, exjecutivo de Xbox, afirmó que tenía en manos un "problemas de $1150 MDD".

Pero cuéntanos, ¿fuiste víctima del Anillo Rojo? Déjanos leerte en los comentarios.

