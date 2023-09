Turn 10: Forza Motorsport es un AAA, no un juego como servicio

Forza Motorsport es uno de los lanzamientos más importantes de Xbox Game Studios para este año y la expectativa por el golpe de autoridad que la franquicia puede dar en el género de carreras es alta. Sin embargo, cierta incertidumbre ha tenido lugar en la previa a su lanzamiento por detalles como la conexión permanente y los planes de lanzamiento de contenido post lanzamiento. ¿Es un debut en forma, una plataforma, un servicio? Turn 10 puso fin a las preguntas.

Video: Forza Motorsport es simplemente BRUTAL

Durante una entrevista con IGN, Dan Greenawalt, director de la franquicia Forza, terminó con las especulaciones que consideraban que Forza Motorsport estaba más cerca de un juego como servicio que de un lanzamiento completo. En ese sentido, el creativo señaló que pese a todos los planes que hay para el futuro, Forza Motorsport será un debut "masivo" y un AAA en forma: "nuestro enfoque en este momento no es hacer un juego como servicio. Este es un juego masivo, y se está lanzando por un precio de $70 USD y también hay un complemento premium. Este es un lanzamiento masivo AAA, por lo que en realidad no se está convirtiendo en una propuesta de debutar con algo pequeño y hacerlo crecer con el tiempo. No es un juego de servicio. Este es un juego AAA".

After your initial practice lap in #ForzaMotorsport you'll get the opportunity to try out our other cover car. You're dropped in the driver's seat of the Cadillac #01 Cadillac Racing V-Series.R at Hakone and with just a couple of laps remaining. pic.twitter.com/FDpj09XguF