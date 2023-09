Ed Boon promete arreglar el desastre de Mortal Kombat 1 en Switch

Mortal Kombat 1 está teniendo la recepción esperada, después de todo se trata de la franquicia de videojuegos de pelea más exitosa y vaya que se lo ha ganado a pulso. Todo está bien, salvo en el caso de la versión de Nintendo Switch, que evidenció la falta de atención en el proceso de desarrollo pero también los límites de la consola que está vigente desde 2017. En marco del escándalo por el estado precario de esta versión, Ed Boon dio algunas declaraciones.

Durante una entrevista con BBC Newsbeat, Ed Boon, director de Mortal Kombat 1 y jefe de NetherRealm Studios, habló sobre la versión de Switch y las constantes críticas, y burlas, que ha recibido debido a su nivel tan inferior en comparación con el juego en las demás consolas y PC. De acuerdo con el creativo, el equipo de desarrollo está al tanto de todo lo que los jugadores de Mortal Kombat 1 en Switch han reportado y pondrán manos a la obra para resolver este desastre con próximas actualizaciones.

