¿The Last of Us: Part III ya está en producción? Actriz de Dina emociona a los fans

Al ser The Last of Us una de las franquicias más importantes de PlayStation y los videojuegos en general, la expectativa en torno a una nueva entrega es alta. Hay una buena noticia para todos los que esperan este proyecto, pues una actriz insinúa que el juego ya estaría en desarrollo.

Lo anterior se cree así porque Shannon Woodward compartió una publicación en la que se le ve en una oficina de captura de movimiento y para emocionar todavía más insinuó que el proyecto en cuestión es un "videojuego altamente secreto".

¿El periodista y actor Satchel Ronan está involucrado en The Last of Us: Part III?

Por si fuera poco, no fue la única que habló al respecto, sino que el periodista, escritor y también actor Ronan Farrow hizo una publicación similar, con un emoji que abona a la naturaleza misteriosa del proyecto.

Algo interesante es que en ambas publicaciones sólo es posible ver a Farrow con el traje de captura de movimiento y por lo visto la sesión estuvo enfocada en la captura facial.

¿Actriz de Dina ya sabe del desarrollo de The Last of Us: Part III?

Debes saber que Farrow no tiene experiencia en proyectos de videojuegos, Por otro lado, Woodward es mejor conocida en la industria de la TV y el cine; de hecho, sólo ha participado en 1 videojuego: The Last of Us: Part II, en la captura de movimiento (no facial) de Dina. Dicho esto, si bien no se descarta que la actriz desee ampliar su presencia en la industria del videojuego y la fotografía sea de la captura de movimiento de otro proyecto, lo más probable es que haya regresado a la captura de movimiento para reinterpretar a Dina.

En cuanto a Farrow, no se descarta que sea el responsable de darle vida a un nuevo personaje de la serie.

¿Naughty Dog ya trabaja en The Last of Us: Part III?

Es importante recordar que Naughty Dog ya confirmó se encuentra trabajando en por lo menos 1 nuevo proyecto y está involucrado el presidente del estudio, Neil Druckmann, también creador de la franquicia postapocalíptica.

No obstante, ni Naughty Dog ni PlayStation han confirmado o negado una colaboración con la actriz. Por otro lado, más allá de esta pista, Woodward no ofreció más detalles, por lo que todo permanece como especulación. Te mantendremos informado.

