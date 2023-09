Kirby & The Amazing Mirror llegará a Nintendo Switch y por fin tendrá multijugador online

El catálogo virtual de juegos retro del Nintendo Switch Online sigue creciendo y muy pronto se añadirá uno de los mejores títulos de Kirby y lo mejor de todo es que por fin podrás jugarlo con personas de todo el mundo.

Nintendo reveló que el próximo juego que llegará a su consola híbrida será Kirby & The Amazing Mirror, el título de 2004 que debutó en Game Boy Advance, que estará disponible para todos los suscriptores de Nintendo Switch Online + Expansion Pack a partir del próximo 29 de septiembre.

¡Kirby & The Amazing Mirror tendrá multijugador online!

No se trata de la primera vez que Nintendo emula Kirby & The Amazing Mirror para una consola posterior de Nintendo, pues también estuvo disponible en la consola virtual de Wii U.

No obstante, esta versión no tenía soporte ni para el multijugador online, ni para el multijugador local, por lo que la experiencia era exclusiva para el jugador solitario. Si bien no se requería el multijugador para completar el título, era una de las principales bondades que ofrecía este juego de Kirby en el Game Boy Advance.

Kirby & The Amazing Mirror jamás había tenido multijugador en línea

Las buenas noticias son que, al igual que ha pasado con otros títulos emulados para Nintendo Switch Online, Kirby & The Amazing Mirror será compatible con las funcionalidades en línea de la consola, por lo que será posible jugar tanto la campaña como los minijuegos con hasta otras 3 personas.

Es importante mencionar que Kirby & The Amazing Mirror es un juego de Game Boy Advance, por lo que necesitarás una membresía Nintendo Switch Online + Expansion Pack para poder disfrutarlo.

¿Alguna vez jugaste Kirby & the Amazing Mirror?, ¿le darás una oportunidad en Nintendo Switch? Cuéntanos en los comentarios.

