Zenless Zone Zero: ¿el nuevo juego del estudio de Genshin Impact llegará a consolas?

HoYoverse está trabajando en varios proyectos aparte de Genshin Impact. Uno de ellos es Zenless Zone Zero. al proyecto quizá le falten varios meses de desarrollo, pero ya sabemos en qué sistemas será posible jugarlo.

Desde que se anunció en 2022, el nuevo juego de HoYoverse, que mezcla anime y fantasía, sólo había estado disponible en PC y móviles de forma intermitente a través de las versiones de prueba o Beta que se han lanzado en los últimos meses, no obstante, no se habían confirmado oficialmente los sistemas a los que llegaría la versión final del juego.

No olvides seguirnos en Google News.

Video relacionado: resumen de noticias de la semana 35 de 2023

¿A qué plataformas llegará Zenless Zone Zero?

HoYoverse estuvo listo para hablar al respecto y aprovechó el evento japonés Tokyo Game Show 2023 para revelar que, al igual que otros de sus títulos multiplataforma, Zenless Zone Zero estará disponible en PC y móviles.

Asimsimo, se confirmó que el título llegará a consolas, aunque desafortunadamente no se definieron los nombres. Sin embargo, cabe señalar que los últimos juegos de la compañía china han llegado únicamente a las consolas de Sony, por lo que podría asumirse (aunque no debería darse por sentado) que Zenless Zone Zero llegará a PlayStation 5.

Lamentablemente, la espera de los fans no terminará pronto, puesto que HoYoverse no aprovechó la ocasión para anunciar la fecha ni la ventana de estreno o si será simultánea para todas las plataformas o quizá la de consolas llegue más tarde, como pasó con Genshin Impact y Honkai: Star Rail para PlayStation 5. Te mantendremos informado.

Por si te lo perdiste: así de geniales serán las batallas de Zenless Zone Zero.

Se desconoce a qué consolas llegará Zenless Zone Zero, así como su fecha de lanzamiento

¿Estás interesado en este nuevo juego de HoYoverse? Cuéntanos en los comentarios.

Zenless Zone Zero está en desarrollo para PC, móviles y consolas sin especificar. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas esta página.

Video relacionado: Zenless Zone Zero - Tráiler Revelación de Personaje

Mantente informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News