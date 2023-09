Cameron Monaghan confirma que nuevo Star Wars Jedi está en desarrollo

Disney y Electronic Arts dieron en el blanco con Star Wars Jedi, que dio cuenta que aún hay interés en títulos para el jugador solitario. Afortunadamente para los fans de la franquicia galáctica, ambas compañías no han desaprovechado el éxito de las 2 primeras entregas y acaban de revelar que la tercera entrega ya está en desarrollo.

La sorpresiva revelación no corrió por cuenta de Respawn Entertainment, Disney o Electronic Arts, sino del actor que da vida al protagonista en Star Wars Jedi: Fallen Order y Star Wars Jedi: Survivor, Cameron Monaghan.

"Estamos trabajando en la tercera [entrega de Star Wars Jedi] y justo ahora estamos en el proceso de hacerla", expresó el actor cuando un fan en la Comic-Con 2023 de Ocala lo cuestionó sobre los proyectos en los que están trabajando.

¿Cuándo estará listo el tercer juego de Star Wars Jedi?

Por lo visto, ya hay planes para el proyecto, pero todavía no está muy avanzado en el desarrollo, pues Monaghan refiere que ya se está trabajando en él, pero todavía no está en una fase de producción, ya que el actor mencionó que ha habido algunas conversaciones al respecto, así que todavía no lleva a cabo captura de movimiento. Dicho esto puede esperarse que el juego no esté listo sino hasta 2025.

De ser cierta la información de Monaghan, los jugadores podrían esperar que Cal Kestis regrese en la tercera iteración dada la participación del actor en el proyecto. Más allá de eso, sólo es posible especular, puesto que Monaghan no ofreció más detalles al respecto.

La historia de Cal Kestis continuará

"Ha sido un gran compromiso y hasta el momento ha habido algunas conversaciones, pero esperemos que cuando todas las cosas estén listas podamos entrarle y hacer hacer algo genial para ustedes, chicos", comentó el actor. Puedes ver su respuesta en la marca de los 43 minutos en el siguiente video que compartió el usuario Saix_XIII.

Star Wars Jedi: Survivor está disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas esta página.

