¡¿Cuánto y por qué tan caro?! Fans critican precio de Pokémon TCG Classic

The Pokémon Company sorprendió a inicios de 2023 al anunciar Pokémon Trading Card Game Classic, un coleccionable premium que icluiría reimpresiones de las 3 cartas más valiosas del set original: Venusaur, Charizard y Blastoise. Sin embargo, el precio hizo enfurecer a los fans, que creen que The Pokémon Company lo infló.

Esta semana se confirmó que Pokémon Trading Card Game Classic se venderá a cambio de $400 USD en Occidente. Esto desilusionó a muchos que planeaban comprarlo, pues se trata del producto más caro vendido en tiendas en la historia de Pokémon TCG. El precio en México se traduciría en poco menos de $6900 MXN, pero con todo e importación el precio oficial será de $7899 MXN, por lo menos en Amazon México... casi lo que cuesta una consola de actual generación, ya sea PlayStation 5 o Xbox Series X.

Aún puedes apartar Pokémon trading Card Game Classic en México a precio oficial:

Pokémon Trading Card Game Classic — $7899 MXN

¿Por qué Pokémon Trading Card Game Classic cuesta $400 USD o casi $8000 MXN?

Pese a que el producto se agotó en las tiendas Pokémon Center del Reino Unido y Estados unidos rápidamente, algo diferente ha ocurrido en tiendas convencionales, en las que sorpresivamente todavía hay unidades disponibles. De hecho, el producto todavía puede apartarse en Amazon México, algo inusual para Pokémon TCG.

Quizá esto es así porque The Pokémon Company ya confirmó que será posible encontrar las cartas que se incluirán en Pokémon TCG Classic por separado en febrero de 2024, a diferencia de lo que ha pasado en otros paquetes coleccionables, que incluyen tarjetas que no pueden conseguirse de otra manera, como la Pokémon Ultra Premium Collection de Charizard. De esta manera, los fans podrían ahorrarse el alto costo del paquete coleccionable y sólo comprar las cartas.

Fans criticaron a The Pokémon Company por precio de Pokémon TCG Classic

Como era de esperarse, el precio de Pokémon Trading Card Game Classic causó escepticismo, en especial si tomamos en cuenta que el coleccionable tendrá un precio de ¥35,000 JPY en Japón o aproximadamente $240 USD; es decir, $160 USD menos que la versión de Occidente. ¿La razón? Nadie la sabe, pues el contendrá lo mismo a excepción de que está en japonés, tal como señalaron los fans inconformes.

Por lo visto, The Pokémon Company quería proyectar la sensación de que este producto es algo premium, pero eso no explica la disparidad en el precio por región, sino más bien responde a la capitalización de la nostalgia, de acuerdo con muchos fans.

Muchos internautas descontentos aprovecharon foros sobre esta discusión para lanzar sus críticas y asegurar que The Pokémon Company está aprovechándose del FOMO (el miedo de los fans de perderse algo). Otros opinaron que la compañía está exprimiendo la nostalgia a tal grado que afirman que, de no ser por la tarjeta de Charizard, el coleccionable no alcanzaría ni los $100 USD y se aventuraron a mencionar que la compañía está sobrevalorando Pokémon TCG, tal como lo está hizo Wizards of the Coast con Magic: The Gathering 30th Anniversary Edition, que se vendía a cambio de $999 USD.

¿Pokémon Trading Card Game está sobrevalorado?

"Evité gastar $400 USD en un producto que definitivamente no lo vale", comentó un fan en el portal PokéBeach.

"Por eso creo que Pokémon está comenzando a perder el toque", espetó otro.

"Precio absolutamente ridículo, si fuera la mitad todavía sería demasiado", dijo con indignación otro.

"El precio es insultante y lo peor es que la gente seguirá comiendo esta porquería de tal forma que nunca volverán a tratarnos con respeto como consumidores", opinó otro usuario.

"The Pokémon Company perdió la cabeza, esto ni siquiera vale $100 USD", aseguró otro.

¿Qué opinas del elevado precio de Pokémon Trading Card Game Classic?, ¿lo comprarás? Cuéntanos en los comentarios.

