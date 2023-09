¿Cómo cambiará la pelea con Psycho Mantis en Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1?

Siempre es grato que los videojuegos de antaño tengan continuidad comercial vía relanzamientos que pueden ser individuales o parte de colecciones. Sin embargo, esto no quita que sean juegos de su tiempo y que sean necesarias adecuaciones dados los cambios en el hardware y la experiencia de usuario en plataformas actuales como sucederá en Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 y que nos lleva a la pregunta ¿qué pasará con Psycho Mantis?

Video: REPLAY - Metal Gear Solid 3: Snake Eater

Metal Gear Solid y la batalla con Psycho Mantis en 2023

Antes de continuar, te avisamos que habrá spoilers así que en caso de que este próximo lanzamiento sea tu primera vez con Metal Gear Solid (1998) te recomendamos que pases de largo para que dejes que la obra de Kojima te sorprenda.

Dicho esto, las cuentas de Twitter de los grupos de fans y entusiastas de Metal Gear, "Metal Gear Network" y "HAITAIs" informaron sobre el cambio que habrá en el duelo con Psycho Mantis. De acuerdo con la información, como las consolas actuales ya no tienen puertos de control, la opción para lidiar con esta batalla será presionar los botones L1/R1 en el caso de PlayStation (no se mencionan las demás plataformas pero se piensa que será lo mismo con LB/RB en Xbox y L/R en Switch) lo cual desplegará un menú que permitirá cambiar el "puerto" del control tal como en la versión y experiencia original.

La batalla con Psycho Mantis en Metal Gear Solid cambiará un poco

¿Qué pasaba en el duelo con Psycho Mantis en Metal Gear Solid?

En la versión original de Metal Gear Solid, Hideo Kojima rompió la cuarta pared durante la batalla con Psycho Mantis, miembro del escuadrón liderado por Liquid Snake que tomó el complejo nuclear de Shadow Moses. Este jefe se caracterizó por sus poderes psíquicos que le permitían leer la mente de los enemigos para anticipar sus movimientos.

Lo anterior se ejemplificaba con una secuencia de vibración en el DualShock provocada por Psycho Mantis, a la par de su "lectura" de los archivos de guardado de la Memory Card en caso de que tuviera registros de juegos de Konami de aquellos tiempos. El truco estaba en que Psycho Mantis tenía el "poder" de saber lo que se haría con el control conectado al Puerto 1, más no de lo que pasaría si cambiábamos al Puerto 2. De ahí que si se aprovechaba el momento en que la pantalla se iba a negros con el logo Hideo en verde en la esquina superior derecha para cambiar el control al Puerto 2, Mantis no sabría de los movimientos de Solid Snake abriendo las posibilidades de ataque.

¿Qué recibirás con la compra de Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1?

Para encender el hype, revisemos el contenido de Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, cabe mencionar que todo esto lo obtendrás si compras el paquete completo pues también habrá opción para adquirir por separado los primeros 3 juegos de la saga Solid pero en ese caso solo recibirás el título en cuestión y nada más. En el caso de la mayoría de las entregas, cada título incluye en versión digital un libro de guión con los diálogos en Codec y detalles de misión, así como un libro maestro con historia, detalles de los personajes, guías, mapas y demás:

Metal Gear (MSX) | Libro de Guión Digital | Libro Maestro Digital

Metal Gear 2: Solid Snake (MSX) Libro de Guión Digital | Libro Maestro Digital

Metal Gear (NES)

Snake's Revenge: Metal Gear 2 (NES)

Metal Gear Solid | VR Missions | Libro de Guión Digital | Libro Maestro Digital

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty | Libro de Guión Digital | Libro Maestro Digital

Metal Gear Solid 3: Snake Eater | Libro de Guión Digital | Libro Maestro Digital

Metal Gear Solid: Digital Graphic Novel (eventos de Shadow Moses)

Metal Gear Solid 2: Digital Graphic Novel (eventos del Tanker y Big Shell)

Metal Gear Solid: Digital Soundtrack (20 temas)

Finalmente, Konami informó que aquellos que realicen la preventa de Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 recibirán la versión digital de 3 canciones emblemáticas de la franquicia: The best is yet to come, Can't say goodbye to yesterday y Snake Eater.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 debutará el 24 de octubre en PS5, Xbox Series X|S, Switch y PC.

Sigue aquí, en LEVEL UP.

Video: METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol. 1 - | Nintendo Direct Junio 2023

Fuente 1, Fuente 2

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News