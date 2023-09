Jim Ryan se lanza contra Xbox Game Pass; cree que PS Plus es un servicio más “significativo”

Xbox Game Pass es, sin lugar a dudas, uno de los servicios de suscripción más populares y aclamados de la industria del gaming. Sin embargo, mucho se ha dicho sobre su rentabilidad y posible impacto. En esa línea, Jim Ryan, presidente de PlayStation, generó controversia por su opinión al respecto.

Como parte del juicio entre Microsoft y la FTC con motivo de la compra de Activision Blizzard, Jim Ryan sentenció que a las empresas de videojuegos les desagrada Xbox Game Pass porque tiene un valor destructivo para los juegos y el medio en general.

“Hablé con todos los distribuidores y por unanimidad no les gusta Game Pass porque destruye el valor. El modelo de negocio de Xbox Game Pass parece tener algunos desafíos y Microsoft parece perder mucho dinero con él”, afirmó el ejecutivo.

Jim Ryan de PlayStation causa controversia por sus comentarios sobre Xbox Game Pass

Ahora, y gracias a la filtración masiva que sufrió la casa de Xbox la semana pasada, se dio a conocer que el líder de la marca PlayStation considera que el enfoque inicial de Microsoft con su servicio de suscripción “no funcionó en lo absoluto” al ofrecer garantías de ingresos mínimos a los editores sin éxito.

Además, Jim Ryan indica que PS Plus es más significativo que Game Pass porque tiene casi 50 millones de suscriptores, el doble que el servicio de Microsoft. Estas declaraciones tuvieron lugar en una sesión de preguntas y respuestas con los analistas en 2022.

“Puedo decir con algo grado de certeza que Microsoft intentó el primer camino y no funcionó en absoluto. He hablado con todos los editores y unánimemente no les gusta Game Pass porque tiene un valor destructivo, no sólo a nivel de título individual, sino también a nivel de industria", aseguró el ejecutivo de Sony.

"El número reciente de suscriptores que Microsoft anunció en enero fue de 25 millones. Estoy seguro de que cada uno tiene su opinión al respecto, pero personalmente esperaba un número mayor dado el dinero que gastaron. Tenemos cerca de 50 millones de suscriptores de PS Plus, y creemos que tenemos un servicio de suscripción significativo”, afirmó Jim Ryan.

Por supuesto, es importante señalar que PlayStation Plus tiene la ventaja porque, por muchos años, fue el servicio necesario para disfrutar los apartados en línea de los juegos, similar a lo que fue Xbox Live en su momento.

Xbox Game Pass subirá de precio tarde o temprano, adelanta Phil Spencer

Ciertamente, Xbox Game Pass es una piedra angular en el negocio de Microsoft. Como parte de la filtración masiva de hace unos días, se dio a conocer documentos donde Phil Spencer afirmó que la compañía podría dejar la industria del gaming si el servicio es incapaz de alcanzar una meta importante para 2027.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta situación? Déjanos leerte en los comentarios.

