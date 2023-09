Creativos definen a Dragon's Dogma 2 como un "simulador de fantasía"

Dragon's Dogma 2 ha generado altas expectativas porque ha demostrado ser un proyecto muy ambicioso que busca ofrecer algo nuevo en cuanto a las propuestas de rol y fantasía. Capcom está en el mejor momento para hacerlo y recientemente, 2 de los creativos líderes de este proyecto revelaron algunos detalles que les permiten definirlo como un "simulador de fantasía".

Video relacionado: Dragon's Dogma - Trailer de 10.° aniversario y anuncio de la secuela

Durante una entrevista con Gamer (vía Wccftech) Hideaki Itsuno y Yoshiaki Hirabayashi, director y productor de Dragon's Dogma 2 respectivamente, hablaron sobre un detalle que añadirá una capa de estrategia a los combates pues hay inspiración y ejecución de elementos realistas que harán pensar a los jugadores sobre la mejor manera de ataque.

Al respecto, los creativos mencionaron: "un área en la que nos enfocamos fue hacer que el mundo fuera más realista. Esto incluye no solo los aspectos visuales, sino también las partes que puedes experimentar a través del juego. Al aplicar herramientas como los cálculos físicos, incluso una sola pendiente tiene significado. En la batalla, el terreno más alto tiene una ventaja. Sin embargo, subir a lugares altos cuesta más que moverse en terreno plano. Al tirar algo, daña más si lo lanzas hacia abajo. Correr por una pendiente de bajada aumenta la velocidad. Estas son todas las cosas que se incorporan para simular un mundo de fantasía. Espero que piensen que estoy tratando de crear un juego con elementos de simulación de vida real en un mundo de fantasía".

