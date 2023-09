Xbox Game Pass recibe aclamada trilogía de Capcom que nació en consolas de Nintendo

Durante Tokyo Game Show 2023, Xbox confirmó atractivas novedades para Xbox Game Pass. Los suscriptores ya no deben esperar más para disfrutar algunas de ellas, pues el servicio recibió hoy una querida y aclamada trilogía de Capcom.

Capcom sigue demostrando su apoyo a Xbox Game Pass

Entérate: ¿Call of Duty en camino a Xbox Game Pass? Pista emociona a fans de la franquicia

Video relacionado: Xbox Game Pass: 6 años de evolución

Xbox Game Pass recibió juegazos de Capcom

Tal como estaba programado, Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy llegó hoy a Xbox Game Pass y PC Game Pass. Gracias a esto, los usuarios de los servicios pueden adentrarse a la franquicia con Phoenix Wright: Ace Attorney, Phoenix Wright: Ace Attorney – Justice For All y Phoenix Wright: Ace Attorney – Trials and Tribulations.

La popular saga de Capcom nos pone en los zapatos de Phoenix Wright, un abogado defensor que trabaja en casos judiciales intrincados y a menudo extravagantes. El juego combina elementos de novela visual con resolución de rompecabezas y toma de decisiones.

Su jugabilidad se enfoca en investigar escenas del crimen, recopilar pruebas, interrogar testigos y presentar evidencia en el tribunal para demostrar la inocencia de diversos clientes. Los casos suelen involucrar asesinatos y otros crímenes graves, y la trama se desarrolla a medida que el jugador avanza en la investigación y el juicio.

La saga nació en las consolas de Nintendo y, posteriormente, llegó al resto de sistemas, PC e incluso a dispositivos móviles. Abajo puedes ver un trailer de Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy.

Por si te lo perdiste: ¿Juegos de PlayStation y Nintendo llegarán a Xbox Game Pass? Phil Spencer responde

Busca todas las noticias relacionadas con Xbox Game Pass en este enlace.

Video relacionado: Xbox Game Pass: los juegos de la temporada

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News