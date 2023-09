World of Warcraft: Chris Metzen volverá a tomar las riendas de la franquicia

Pocos desarrolladores tan reconocidos dentro de Blizzard Entertainment como Chris Metzen. El talentoso creativo fue un pilar de la compañía por años, por lo que su retiro fue un balde de agua helada para muchos. Afortunadamente, el año pasado regresó y ahora está listo para volver a tomar las riendas de la franquicia.

Por medio de un comunicado, Blizzard informó que Metzen volverá a trabajar en World of Warcraft. En específico, el legendario creativo asumió el rol de director creativo ejecutivo del universo Warcraft.

¿Qué quiere decir eso? Que es la cabeza que ayudará a determinar la dirección en la que irá Warcraft. Eso no es todo, puesto que también trabajará de cerca con otros líderes de World of Warcraft para ayudarles a crear la próxima generación del MMORPG.

“Chris cumplió un papel fundamental en el desarrollo de los cimientos del universo de Warcraft, y nos emociona que vuelva a formar parte de nuestro equipo para delinear el futuro de la serie”, señaló Blizzard en su comunicado.

Se espera que sea en la próxima edición de BlizzCon donde Metzen y su equipo compartan información sobre lo que han estado preparando. Así pues, es cuestión de tiempo para que conozcamos más sobre cómo se verá el futuro de Warcraft

¿Por qué Chris Metzen se fue de Blizzard Entertainment?

Por si no lo sabes, fue en septiembre de 2016 cuando Chris Metzen tomó la decisión de retirarse después de 10 años de trabajo.

En el momento en el que anunció su retiro las razones por las que tomó esta decisión no eran claras; sin embargo, en una entrevista reveló que sufrió de burnout y ataques de pánico que le hicieron sentir que lo mejor era retirarse.

“Dejar Blizzard fue algo muy difícil. Había estado ahí desde que era un chico. Creo que tenía 19 cuando me contrataron y fue toda mi vida, fue mi identidad. (…) Creo que durante esos años sufrí del síndrome de burnout. Creo que en mi corazón necesitaba un cambio en mi vida. Quería relajarme. Simplemente quería no cargar todo el peso”, mencionó Metzen, creativo que colaboró en Warcraft, StarCraft, Diablo y Overwatch

“[El fracaso de Titan] me hizo sentir esquizofrénico. Comencé a tener ataques de pánico en todo el momento y mi ansiedad no paraba. Antes de retirarme, creo que tenía ataques de pánico todo el tiempo, pero no sabía que eso era. Kat y yo salíamos en citas para ver una película y casi todo el tiempo yo comenzaba a sentir pánico en medio de la película. No tenía idea de lo que pasaba”, relató el exmiembro de Blizzard.

Dicho esto, a finales de 2022 Metzen anunció que regresó a Blizzard como consejero creativo del equipo de liderazgo de Warcraft. Aparentemente el talentoso desarrollador está disfrutando este proceso, puesto que ahora tomó más responsabilidades dentro de la franquicia.

¿Qué te pareció esta noticia? ¿Estás feliz por el regreso de Metzen a World of Warcraft? Cuéntanos en los comentarios.

World of Warcraft está disponible para PC y Mac. Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con el MMORPG de Blizzard Entertainment.

