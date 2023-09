The Last of Us: ¿cuándo iniciará la producción de la Temporada 2? Comparten noticias alentadoras

La serie de The Last of Us superó las expectativas y rápidamente se convirtió en uno de los programas de TV más exitosos de 2023, para sorpresa de muchos fanáticos. La Temporada 2 ya es una realidad, pero su producción se vio en la necesidad de entrar en una pausa indefinida. Por suerte, parece que pronto podría retomar actividades.

Tras el éxito impresionante de la primera tanda de episodios, HBO autorizó la realización de una segunda temporada. Por desgracia, la huelga de guionistas de la WGA provocó que este y otros proyectos tuvieran que detenerse mientras los escritores y los estudios de Hollywood intentan llegar a un acuerdo.

Afortunadamente, parece que esta batalla pronto podría llegar a su fin con un resultado favorable. De acuerdo con los últimos reportes, se llegó a un acuerdo tentativo entre las partes involucradas. El trato es provisional y aún falta la redacción formal, pero son buenas noticias y la huelga podría terminar pronto.

A la espera de más información, Craig Mazin, showrunner y guionistas de la serie live-action de The Last of Us, reaccionó a las últimas novedades y compartió noticias alentadoras que, sin duda, emocionaron a los fanáticos de la franquicia de Naughty Dog y PlayStation.

La Temporada 2 de The Last of Us podría retomar actividades pronto

El prestigioso productor, quien también trabajó en la aclamada serie Chernobyl de HBO, recurrió a su cuenta personal de Threads para pronunciarse ante las noticias más recientes de la huelga. Así pues, afirmó que espera trabajar en la adaptación del videojuego lo más pronto posible.

“Estoy muy orgulloso de la WGA y sus miembros, y muy emocionado de volver a trabajar en la Temporada 2 de The Last of Us. La huelga aún no se levanta oficialmente, pero en cuanto lo haga, ¡entraremos en acción!”, afirmó el creativo estadounidense.

En una publicación posterior, Craig Mazin matizó sus pensamientos para evitar malentendidos. En específico, aseguró que con “entrar en acción” se refiere al proceso de escritura, por lo que el rodaje de la nueva temporada aún estaría lejos. “Espero tener una actualización para el inicio de la filmación dentro de poco”, concluyó el showrunner.

Con un poco de suerte, la huelga terminará con un acuerdo positivo para los guionistas. Si eso ocurre, el programa de TV podría retomar sus actividades muy pronto. Hace unos meses, Craig Mazin confirmó que terminó de escribir el primer episodio antes de que la producción tuviera que pagar.

Craig Mazin emociona a los fans de The Last of Us

¿De qué tratará la Temporada 2 de The Last of Us?

Los detalles sobre la trama que veremos en la nueva tanda de episodios del show de HBO permanecen como un misterio, pero Craig Mazin y Neil Druckmann insinuaron que adaptarán, al menos, una parte de The Last of Us: Part II, el controversial videojuego de Naughty Dog que debutó en 2020.

En una entrevista, Bella Ramsey, quien interpreta a Ellie en el programa de televisión, afirmó que la Temporada 2 será más oscura. Con esto en mente, es posible que Abby Anderson, uno de los personajes más polémicos del segundo juego, tenga un papel importante en los nuevos capítulos.

Parece que veremos algunos de los acontecimientos de The Last of Us: Part II en la Temporada 2

Pero cuéntanos, ¿esperas la nueva temporada de este programa de televisión? Déjanos leerte en los comentarios.

