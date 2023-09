Aclamado juego de Activision dejará de ser exclusivo de Epic Games Store en PC

En esta semana se hizo el anuncio de la finalización de la exclusividad de un juego que sólo había llegado a Xbox en consolas. Pues bien apenas en el segundo día de la semana, acaba de anunciarse que un juego otrora exclusivo de Epic Games Store en PC por fin llegará a otra plataforma.

Los acuerdos de exclusividad no se ven únicamente en el terreno de consolas, sino también en el ecosistema de PC, en especial tras el debut de la Epic Games Store, que ha hecho lo posible para acercarse a desarrolladoras y distribuidoras para que lleven sus juegos solamente a sus plataformas.

Activision Blizzard King fue uno de ellas, pues gracias a uno de estos acuerdos la remasterización Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 había podido jugarse en PC exclusivamente a través de la Epic Games Store desde su estreno en 2020.

Dado todo el tiempo que había pasado desde entonces, se pensaba que se trataba de un exclusivo permanente, pero acaba de revelarse que era temporal, ya que el título por fin llegará a Steam.

Así lo confirmó la compañía responsable del proyecto a través de la cuenta oficial del juego en Twitter (X), en donde compartió un video en el que puede verse a un skater haciendo algunas piruetas en su tabla y luego tomar una válvula en clara referencia a Valve (compañía encargada de Steam).

Así, se reveló que Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 llegará a Steam el próximo 3 de octubre. La página del juego ya está disponible en la plataforma y no sólo puedes checar los requerimientos mínimos para disfrutar este juego, sino también añadirlo a tu lista de deseos.

This. Is. Epic. Drop in to Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 on Steam, October 3. Add it to your Wishlist: https://t.co/IngePbHODE pic.twitter.com/XDgJvZ9mN0